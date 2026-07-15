Как уже сообщалось, вчера Кабмин отложил рассмотрение плана действий правительства. Причина - многие предложения в этом плане не покрыты финансами. Иными словами - на реализацию этих планов в бюджете просто нет денег. На эту новость очень бурно отреагировали многие латвийцы - мол, а зачем нужно было вообще составлять такой план, зная, что денег нет?! Вот как в социальной сети X это прокомментировал советник министра финансов Гунтарс Витолс: "Если денег нет, то нет. Можно уже рассуждать и эмоционально ужасаться, но от этого уже кошелек толще не останется.

Как вообще возникла такая ситуация? План действий правительства, где не все пункты может выполнить?

Очень просто, иначе и быть не могло. Даже теоретически, вообще никак. Чтобы сформировать правительство, коалицию, все стороны согласились собраться вместе только при условии, что каждая принесла и положила на стол свои "хотелки". Свалили в кучу. Потому что это был уже не брак по любви, такого в политике не бывает. По сути, был представлен список предвыборных обещаний.

Если бы все это не вписали в декларацию, никакого правительства не было бы. И, на мой взгляд, хорошо, что это сейчас кто-то говорит. А не продолжают притворяться и лавировать, что является хроническим заболеванием для большинства политиков."

В переводе на простой язык это означает, что те, кто создали это правительство, изначально понимали, что реализовать все свои обещания они не могут, но перед выборами им хотелось дать красивые обещания. Теперь же приходится признавать, что по крайней мере до выборов все эти планов-громадье выполнить невозможно - денег нет!