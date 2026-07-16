До сих пор те, кто претендовал на депутатские места в Сейме, самоуправлениях или в Европарламенте, могли предоставлять весьма скудную информацию о себе – образование, место работы, собственная оценка владения госязыком.

Еще было необходимо указать, имеется ли у кандидата в депутаты еще какое-то гражданство и не служил ли он (или не был ли агентом) иностранной (или советской) спецслужбы. Можно было, при желании, указать свою национальность и семейное положение.

А что в кошельке

С этого же года кандидаты в депутаты в Латвии должны предоставлять о себе более расширенную информацию – по-существу, заполнять декларацию о доходах. Хотя до сих пор такая обязанность – подать декларацию о доходах, – была только у уже избранных депутатов.

Таким образом, теперь все желающие могут ознакомиться с материальным положением каждого кандидата в депутаты Сейма Латвии. Наличие недвижимости (в собственности или в найме), транспортных средств, акций, облигаций и других финансовых инструментов, денежные накопления (наличными и на счетах банков), выданные кредиты, имеющиеся долговые обязательства (кредиты, ипотека, займы и т. п.) – все это стало публичной информацией.

В итоге выяснилось, что у сотен претендентов в депутаты имеются весьма существенные долги. Но есть и настоящие рекордсмены.

Отдай миллион

Так, один кандидат в депутаты от новой политической силы, работающий адвокатом и прокуристом, задекларировал долг в размере… 1 миллион 140 тысяч евро! Его, впрочем, обогнал предприниматель, который тоже баллотируется от этой же политической силы – он занял 1 миллион 700 тысяч.

В свою очередь, экс-депутат Сейма, а сейчас консультант парламентской фракции задекларировал общий долг в размере... 500 914 евро! Но и это еще не предел – депутат Сейма нынешнего созыва, пожелавший продолжить служить народу еще четыре года, задолжал в общей сложности более 800 тысяч евро. Даже страшно и спросить, как люди спят, имея такие долги...

Сейм, как спасение от банкротства?

Отметим, что в отдельных случаях непонятно, как кандидат в депутаты сможет закрыть долги, если он не станет депутатом. Вполне возможно, что люди рвутся в депутаты, чтобы решить свои финансовые проблемы, учитывая, что даже рядовой парламентарий получает на руки более 3000 евро, не считая компенсации на транспорт и (или) жилье (для нерижан).

То есть за четыре года работы в Сейме латвийский депутат может заработать до 200 тысяч евро. А с учетом индексаций и компенсаций депутатский доход может быть и больше. В принципе, чтобы стать миллионерам, надо просидеть в латвийском Сейме четыре созыва. Некоторым это удавалось.

Очищение от долгов

Кстати, даже если кандидат в депутаты пройдет через процедуру неплатежеспособности физического лица (личного банкротства), это ему не помешает стать депутатом.

Наличие больших долгов, при отсутствии сбережений и имущества, в отдельных случаях может послужить отказом в предоставлении допуска к гостайне, если такой должник будет избран депутатом и запросит допуск, к примеру, для работы в комиссии Сейма по нацбезопасности.

Долг долгу рознь: среди тех, кто идет на выборы, немало и людей, чьи долги не вызывают особых опасений – они образовались за счет того, что была куплена квартира (ипотека) или машина (лизинг), и имеющийся доход вполне позволяет этим политикам платить по счетам.

Кандидаты-кредиторы

Однако далеко не все слуги народа погрязли в долгах, как в шелках. Другие возможные депутаты сами являются кредиторами, то есть дали в долг. Один предприниматель выдал займов на фантастическую для простых смертных сумму – более 1,5 миллиона евро! Такой мини-банк на двух ногах...

Есть и претенденты на места в главном законодательном органе страны, которые скопили на банковских счетах сотни тысяч евро (среди них и один действующий депутат Сейма), а также задекларировали десятки объектов недвижимости – дома, квартиры, земли... Таким образом, их можно считать, исходя из имеющихся активами, миллионерами.

Некоторые кандидаты в депутаты отличились тем, что, наряду с Латвией, прикупили недвижимость за рубежом, включая Турцию, Египет, Болгарию...

Примечательно, что несколько слуг народа, будучи, видимо, заядлыми автомобилистами, имеют в собственности по 4-6 автомобилей, включая даже исторические лимузины. А один кандидат в депутаты задекларировал 6 тракторов и экскаватор.

Деньги под подушкой

Немало и тех, кто банкам предпочитают стеклянные банки, то есть держат наличные дома – некоторые кандидаты в депутаты указали наличные сбережения в размере десятков тысяч евро.

Среди действующих парламентариев есть и те, кто демонстрируют особую финансовую грамотность, вкладывая сбережения в акции и облигации, в том числе и иностранные ценные бумаги.

Без образования, работы и денег?

Должны ли избиратели, принимая решения, кому из кандидатов поставить «плюсик», учитывать материальное положение этого кандидатов?

Во-первых, это пусть каждый избиратель решает сам.

Во-вторых, если уж дотошный избиратель, решил заглянуть в «личное дело» кандидата в депутаты, то учитывать тогда нужно все – и не только финансовую составляющую, но и образование, опыт работы... Если человек рвется в депутаты, не имея ни образования, ни постоянной работы, ни копейки за душой, то едва ли стоит ждать от него эффективного представления в Сейме интересов избирателей и качественной работы в законодательной сфере.

Чудес не бывает – человек, который не смог обеспечить собственное благосостояние, вряд ли сможет поднять благосостояние страны.

В целом же новое требование к кандидатам в депутаты позволяет избирателям получить больше информации о новых и старых политиках. И это может повлиять на выбор граждан Латвии.