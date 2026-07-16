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Депутаты «отказываются» отдыхать 0 52

Политика
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: заседание Сейма

заседание Сейма

ФОТО: LETA

В Сейме перед выборами кипит работа - особенно слуг народа интересует "языковые" вопросы.

Хотя официально в Сейме объявлен перерыв между сессиями до 31-го августа, депутаты фактически отсутствовали в здании парламента только около трех недель - уже с июля слуги народа вернулись на работу. Сперва свои заседании провели депутаты, работающие в комиссии по бюджету и финансам - они, напомним, обсудили очередное перераспределение средств в рамках министерств, а также одобрили в первом чтении противоречивую реформу надзора за небанковскими кредиторами. Вчера прошло заседание комиссии по правам человека, на котором были одобрены во втором чтении "языковые" предложения в Закон об общественных СМИ и в Закон об электронных СМИ. Первый пакет поправок направлен на полное прекращение вещания и публикаций на русском языке в общественных СМИ. А в Законе об электронных СМИ одобрено во втором чтении предложение Нацобъединения о запрете радио-телерекламы на русском языке и в коммерческих теле-радио СМИ.

Продолжение языковой эпопеи ожидается и на следующей неделе, когда комиссия по народному хозяйству рассмотрит в третьем чтении поправки, которые касаются уже использования иностранных языков в сфере услуг. Ожидается, что будет поддержан компромиссный вариант, который позволит продавцу и покупателю выбирать язык общения, но любая письменная информация - к примеру, меню, - на русском языке будет запрещена.

На следующей неделе аж на два заседания соберется комиссия по обороне и внутренним делам - в частности, ожидается встреча с министром обороны Р. Мелнисом.

На заседания вызывают и депутатов комиссий по госуправлению и делам самоуправлений, по социальным делам и по образованию, науке и культуре.

Понятно, что неудержимая тяга к работе продиктована близостью выборов. Следующим летом вряд ли уже новоиспеченные парламентарии пожертвуют отпуском ради бурной работы в парламенте.

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#выборы #образование #СМИ #Сейм #депутаты #культура #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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