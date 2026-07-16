Хотя официально в Сейме объявлен перерыв между сессиями до 31-го августа, депутаты фактически отсутствовали в здании парламента только около трех недель - уже с июля слуги народа вернулись на работу. Сперва свои заседании провели депутаты, работающие в комиссии по бюджету и финансам - они, напомним, обсудили очередное перераспределение средств в рамках министерств, а также одобрили в первом чтении противоречивую реформу надзора за небанковскими кредиторами. Вчера прошло заседание комиссии по правам человека, на котором были одобрены во втором чтении "языковые" предложения в Закон об общественных СМИ и в Закон об электронных СМИ. Первый пакет поправок направлен на полное прекращение вещания и публикаций на русском языке в общественных СМИ. А в Законе об электронных СМИ одобрено во втором чтении предложение Нацобъединения о запрете радио-телерекламы на русском языке и в коммерческих теле-радио СМИ.

Продолжение языковой эпопеи ожидается и на следующей неделе, когда комиссия по народному хозяйству рассмотрит в третьем чтении поправки, которые касаются уже использования иностранных языков в сфере услуг. Ожидается, что будет поддержан компромиссный вариант, который позволит продавцу и покупателю выбирать язык общения, но любая письменная информация - к примеру, меню, - на русском языке будет запрещена.

На следующей неделе аж на два заседания соберется комиссия по обороне и внутренним делам - в частности, ожидается встреча с министром обороны Р. Мелнисом.

На заседания вызывают и депутатов комиссий по госуправлению и делам самоуправлений, по социальным делам и по образованию, науке и культуре.

Понятно, что неудержимая тяга к работе продиктована близостью выборов. Следующим летом вряд ли уже новоиспеченные парламентарии пожертвуют отпуском ради бурной работы в парламенте.