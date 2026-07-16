Дума Огрского края с нарушением требований нормативных актов израсходовала не менее 434 000 евро, а в муниципальных закупках выявлены признаки мошеннических рисков, говорится в отчете Государственного контроля по итогам ревизии, пишет ЛЕТА.

Госконтроль призывает самоуправление самостоятельно принять меры и вернуть средства, израсходованные с нарушением требований законодательства. Если этого не произойдет, Государственный контроль может инициировать процедуру взыскания ущерба, предусмотренную Законом о Государственном контроле.

Ревизия показала, что в Огрском краевом самоуправлении не обеспечено прозрачное и ответственное управление государственными средствами. Существенные нарушения и недостатки выявлены в нескольких сферах деятельности муниципалитета — в системе внутреннего контроля, финансовом управлении и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы.

Также в ходе ревизии были выявлены признаки мошеннических рисков при проведении муниципальных закупок, а также при выделении финансирования обществам и фондам. Об этом Государственный контроль проинформировал правоохранительные органы и другие надзорные учреждения.

Член совета Государственного контроля Оскар Эрдманис подчеркнул, что порядок в государственном управлении не является самоцелью, а представляет собой необходимое условие доверия общества и эффективного использования государственных финансовых средств и имущества.

По мнению аудиторов, выявленные в Огрском крае недостатки не являются единичными случаями, а свидетельствуют о системных проблемах, проявляющихся как при принятии финансовых решений, так и при реализации проектов и управлении ресурсами. Если эти базовые принципы не соблюдаются, под угрозой оказываются как ответственное использование государственных средств, так и доверие к деятельности самоуправления, отметил Эрдманис.

Государственный контроль также сообщил, что в ходе ревизии неоднократно сталкивался с трудностями при получении от самоуправления полной информации и запрошенных документов. Часть документов, которыми позже муниципалитет обосновывал свои возражения против выводов ревизии, была представлена лишь после подготовки проекта отчета — уже в ходе рассмотрения жалобы.

Аудит установил, что процесс планирования развития, реализации проектов и контроля их исполнения в Огрском краевом самоуправлении организован ненадлежащим образом.

По оценке Государственного контроля, решения об инвестициях не всегда основываются на потребностях жителей и предпринимателей. В муниципальных опросах приоритетами назывались развитие инфраструктуры и предпринимательства, однако на эти направления приходится лишь 6% запланированных мероприятий и всего 1% проектов. Несмотря на увеличение финансирования ремонта дорог на 45%, самые значительные дополнительные средства — почти 24 млн евро, что в четыре раза больше прежнего уровня, — предусмотрены на развитие культурной инфраструктуры. В частности, в ближайшие годы на развитие проекта Огрского музыкального театра планируется направить 23,3 млн евро. При этом значительная часть запланированных проектов вообще не реализуется. С 2022 года по сентябрь 2025 года не были реализованы 79 из 191 проекта, или 41%, в сфере инфраструктуры и повышения качества жизни на общую сумму 34,7 млн евро.

Кроме того, невозможно объективно оценить выполнение программы развития: для 84 из 126 показателей не установлены ни исходные, ни целевые значения, а 99% проектов инвестиционного плана и 95% мероприятий плана действий классифицированы как одинаково важные. Такой подход не позволяет определить реальные приоритеты и полноценно контролировать достижение результатов.

Госконтроль отмечает, что муниципальный бюджет не связан напрямую с целями программы развития, поэтому невозможно проследить, каким образом конкретные расходы способствуют достижению поставленных задач. Хотя формально порядок мониторинга программы развития существует, на практике он не применяется: представляемая учреждениями информация не анализируется и не используется для оценки прогресса. В результате растет административная нагрузка без какой-либо реальной пользы, а общество не получает прозрачной информации о выполнении программы развития.

По мнению Государственного контроля, при проведении закупок самоуправление не обеспечило достаточную открытость, конкуренцию между поставщиками и надлежащее качество документации. Работа закупочной комиссии признана некачественной: документация содержала ошибки и неполные сведения, неверно указывались победители конкурсов, допускались неточности в расчетах.

Это подтверждается, в частности, закупками по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, где условия были сформулированы без учета реальных потребностей. В результате отдельные структуры самоуправления заказали ремонт и обслуживание автомобилей на сумму 162 000 евро, или 54% от общего объема, у компаний, не являвшихся победителями закупки. По мнению Государственного контроля, это свидетельствует не только о неэффективном использовании бюджетных средств, но и о нарушении Закона о государственных закупках.

В отдельных закупках первоначально устанавливались крайне короткие сроки выполнения работ, которые впоследствии неоднократно продлевались одновременно с увеличением стоимости контрактов. В одном случае закупка была объявлена за день до первого заседания закупочной комиссии. Победителями таких закупок становились взаимосвязанные компании, в том числе связанные с муниципальными учреждениями и должностными лицами.

При выделении финансирования общественным организациям и фондам самоуправление не определяло конкретных результатов и показателей, которых следовало достичь, поэтому невозможно оценить влияние этих средств на реализацию целей развития края. Несмотря на то что ежегодно на эти цели выделяется около 1 млн евро, контроль за использованием средств недостаточен.

Например, по выделенному в 2022 году обществу «Ogres Basketbola klubs» финансированию в размере 195 000 евро не был представлен предусмотренный договором отчет. Муниципалитет не обеспечил надлежащего контроля за использованием средств, а вернуть их уже невозможно, поскольку общество было ликвидировано в феврале этого года. При этом самоуправление не предпринимало никаких действий по возврату средств до ликвидации организации.

Аудиторы также выявили случаи конфликта интересов. Один из депутатов думы участвовал в принятии решения как о вступлении самоуправления в общество «Ogres novada attīstībai», так и о выделении ему финансирования в размере 5417 евро, несмотря на то что сам являлся учредителем этого общества. Кроме того, контроль за использованием выделенных средств был поручен муниципальному должностному лицу, которое также состоит в этой организации. Отчет о расходовании средств не был представлен в установленный срок, а самоуправление не предприняло никаких действий для его получения или возврата средств. Полностью вернуть финансирование удалось лишь во время проведения ревизии.

Существенные недостатки выявлены и в деятельности муниципальных агентств. В частности, отсутствуют четко определенные задачи и ожидаемые результаты, не обеспечена прозрачность, а себестоимость оказываемых услуг на протяжении длительного времени превышала утвержденные тарифы на 16–140%.

Например, доходы агентств «Ogres komunikācijas» и «Rosme» от оказания услуг водоснабжения не покрывают расходы на их предоставление, включая финансирование, необходимое для полноценного обновления инфраструктуры, объем которого достигает 2,9 млн евро, или в среднем 716 000 евро в год. По мнению Государственного контроля, это ставит под угрозу качество услуг и предсказуемость их стоимости в долгосрочной перспективе.

Ревизия также установила, что агентство «Zilie kalni» без согласия думы использовало 34 115 евро, предназначенные для восстановления леса, на другие цели. Кроме того, отсутствует единый и обоснованный подход к формированию доходов и определению платы за использование ресурсов.

В договорах аренды земли также выявлены признаки конфликта интересов. В одном случае предприятие, принадлежащее сотруднику агентства, арендует без аукциона 100 квадратных метров земли на территории «Синих гор» всего за 0,02 евро в год. В другом случае компании, руководитель которой связан с муниципальным должностным лицом, без проведения аукциона на 20 лет передан в аренду участок площадью 10 000 квадратных метров за 100 евро в год. При этом на этой территории велась хозяйственная деятельность, не предусмотренная договором.

Серьезные нарушения также выявлены при начислении вознаграждений, администрировании задолженности, работе социального предприятия и предоставлении пособий.

В сфере оплаты труда выявлены как нарушения закона, так и неравный подход. Незаконно была начислена компенсация в размере 13 996 евро за исполнение обязанностей по уже ликвидированной должности. При выплате премий и денежных вознаграждений отсутствовали четкие критерии и обоснование их размера. Например, из 189 работников, чьи результаты оценки соответствовали условиям премирования, премию получил только один человек.

По мнению аудиторов, муниципалитет также не обеспечивает достаточного контроля за задолженностью дебиторов и ее взысканием. Хотя общий объем задолженности с 2022 по 2025 год сократился на 230 000 евро, безнадежные долги по-прежнему превышают 1 млн евро.

Кроме того, самоуправление выделило 24 000 евро на подъем моторного судна «Līgo», необоснованно классифицировав эту выплату как социальное пособие, и не предприняло действий для взыскания с владельца фактически израсходованных 22 000 евро.

Государственный контроль также указал, что деятельность социального предприятия «Ogres zelta liepa» имеет общественно значимые цели, однако использование как минимум 133 000 евро муниципальных средств было неэкономичным. Причиной стали недостатки управления и финансовой дисциплины, включая налоговую задолженность в размере 10 000 евро и использование выделенных средств не по назначению. В частности, значительная часть из выделенных 40 000 евро на цифровые решения и оборудование была направлена на покрытие текущих расходов.

Эрдманис подчеркнул, что ответственное управление предполагает четкое распределение обязанностей и полномочий на всех этапах принятия решений. Муниципальные учреждения и должностные лица должны понимать, кто готовит и обосновывает решения, кто их принимает, кто отвечает за исполнение, кто контролирует использование средств и имущества и кто оценивает достигнутые результаты.

«Такая ясность необходима как самому самоуправлению, так и обществу, чтобы процесс принятия и реализации решений был прозрачным. Именно эти аспекты управления необходимо совершенствовать в Огрском краевом самоуправлении», — отметил Эрдманис.

Государственный контроль дал Огрскому краевому самоуправлению три рекомендации. Их выполнение до 2031 года должно существенно повысить качество управления и прозрачность работы муниципалитета. Самоуправление должно улучшить планирование и контроль выполнения программы развития, совершенствовать деятельность муниципальных агентств и организацию услуг, усилить контроль за закупками, а также обеспечить справедливую и обоснованную систему оплаты труда в муниципальных учреждениях.

Еще до публикации отчета Огрское краевое самоуправление распространило заявление, в котором утверждало, что Государственный контроль признал часть представленных муниципалитетом возражений обоснованными и скорректировал первоначальные выводы ревизии.

Однако в самоуправлении считают, что не все аргументы, признанные Государственным контролем обоснованными, в полном объеме отражены в окончательном отчете, поэтому муниципалитет призвал ведомство разъяснить выявленные расхождения.

По мнению самоуправления, одно из главных разногласий касается тарифов на услуги водоснабжения.

Председатель думы Огрского края Андрис Крауя (Национальное объединение) заявил, что, согласно позиции Государственного контроля, в тарифы на услуги водоснабжения необходимо полностью включить амортизационные расходы инфраструктуры, построенной за счет средств фондов Европейского союза. В свою очередь муниципалитет считает, что такой подход приведет к существенному росту стоимости услуг водоснабжения и канализации для жителей, хотя финансовое положение поставщиков услуг позволяет обеспечивать их качественное и бесперебойное предоставление и без повышения тарифов.

В самоуправлении положительно оценили рекомендации Государственного контроля по совершенствованию документооборота, контроля дебиторской задолженности, внутреннего контроля и других управленческих процессов и заявили, что работа по их реализации уже началась.

Крауя пообещал и впредь последовательно соблюдать принципы надлежащего управления, одновременно защищая интересы жителей Огрского края. По его словам, для самоуправления важно, чтобы решения думы были одновременно финансово ответственными и социально справедливыми. В муниципалитете считают, что именно баланс между ответственным управлением государственными финансами и заботой о благополучии жителей является основой устойчивого развития края.