Политолог Филип Райевскис резко раскритиковал работу совместного предприятия стран Балтии RB Rail, назвав компанию «огромным фурункулом» проекта Rail Baltica. Он считает, что необходимо серьезно оценить как необходимость существования самой компании, так и ответственность конкретных должностных лиц за принятые решения.

Комментируя проблемы Rail Baltica и заявления Эстонии о том, что Латвия тормозит реализацию проекта и увеличивает его стоимость, Райевскис с иронией отметил, что эстонцы умеют мастерски искать виноватых.

«Эстонцы — отличные специалисты по PR, в этом нет никаких сомнений. И они очень хорошо умеют находить виновных», — сказал политолог.

По его мнению, и Эстония, и Литва на самом деле ищут того, кто первым признает, что к 2030 году проект не удастся завершить в запланированном объеме.

«Они ищут виноватого. Пусть латыши первыми скажут, что ничего не получится, а потом можно будет заявить: "Ну вот, из-за латышей к 2030 году ничего не готово"», — иронизировал Райевскис, добавив, что и сами эстонцы к этому сроку не успеют завершить свою часть проекта.

Однако наиболее жесткой критике политолог подверг именно RB Rail. Он подчеркнул, что компания не занимается строительством основной железнодорожной линии, но отвечает за ряд крупных закупок и заказов на проектирование.

«Это та самая компания, где правление получает астрономические зарплаты», — отметил Райевскис.

В качестве первого примера он привел тендер на закупку железнодорожных стрелочных переводов, который, по его словам, закончился удорожанием на 40%. Аналогичный рост стоимости произошел и при закупке рельсов.

«Как можно было так запороть тендер?» — задался вопросом политолог.

Он выразил надежду, что Латвии в итоге не придется покупать стрелочные переводы и рельсы по завышенной цене и что в этом вопросе возобладает здравый смысл.

Третьей серьезной проблемой Райевскис назвал заказанные RB Rail проектные работы и последовавший за этим арбитражный процесс в Стокгольме.

«Сейчас мы видим, что против Латвии начат арбитраж на 14 миллионов евро. И я хотел бы напомнить, сколько раз мы выигрывали арбитражи в Стокгольме», — сказал он.

По мнению политолога, именно RB Rail стала одной из главных проблем всего проекта.

«Компания RB Rail на самом деле является огромным фурункулом этого проекта, и именно там следует искать причины происходящего», — заявил Райевскис.

Он считает, что необходимо тщательно проверить не только деятельность предприятия, но и ответственность конкретных руководителей за решения, которые привели к многомиллионным расходам.

«Сейчас настал момент серьезно задуматься, нужна ли вообще эта компания, нужны ли эти люди на своих должностях и какую ответственность они должны нести за столь дорогостоящие решения», — подчеркнул политолог.

Отвечая на вопрос, почему в Латвии никто не несет ответственности за решения, обошедшиеся государству в миллионы евро, Райевскис заявил, что ожидает действий со стороны премьер-министра.

«Я жду реакции премьер-министра. Он возглавлял парламентскую следственную комиссию. Андрис Кулбергс знает, кто, за что и каким образом отвечает в этом проекте», — заключил Райевскис.