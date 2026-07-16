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Каспаров предупредил о риске новой эскалации: возможной целью могут стать страны Балтии 2 405

Политика
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гарри Каспаров
ФОТО: пресс-фото

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что Кремль не демонстрирует признаков подготовки к мирным переговорам с Украиной. По его мнению, после сентябрьских парламентских выборов в России Москва может пойти на новые провокации, в том числе в отношении стран Балтии.

Президент России Владимир Путин не готовится к завершению войны против Украины, а, напротив, может усилить эскалацию после парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Такое мнение в интервью Politico высказал российский оппозиционный политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, пишет nra.lv.

По его оценке, удары Украины по российской военной логистике и энергетической инфраструктуре не заставят Кремль отказаться от продолжения войны.

«Путин всегда шел на эскалацию, когда чувствовал, что оказался в сложном положении… Самая естественная форма эскалации — это провокация», — заявил Каспаров.

Он подчеркнул, что не видит признаков подготовки России к мирному урегулированию.

«В российской пропагандистской машине, в действиях российского правительства, в выступлениях Путина нет ни одного признака того, что Кремль готовится к миру. Все сигналы указывают только в одном направлении: "Война, война, война"», — сказал политик.

По мнению Каспарова, одним из возможных сценариев может стать не масштабное наступление, а ограниченная военная или гибридная провокация на восточном фланге НАТО.

Он предположил, что Россия может попытаться проверить готовность альянса к выполнению обязательств по коллективной обороне, например, спровоцировав кризис в одной из стран Балтии.

«Путин может вторгнуться в одну из стран НАТО, чтобы проверить, отреагируют ли другие государства альянса, прежде всего Соединенные Штаты», — считает Каспаров.

По его словам, если США не окажут союзнику необходимую поддержку, это станет для Кремля сигналом о слабости НАТО.

В качестве одного из признаков подготовки к дальнейшей эскалации Каспаров также назвал обсуждаемые в России изменения законодательства, которые, по его мнению, могут упростить проведение мобилизации, в том числе за счет отмены обязательных медицинских осмотров для отдельных категорий призывников.

Оппозиционный политик призвал европейские страны продолжать поддержку Украины и усиливать санкционное давление на Россию.

«Мы должны добиться того, чтобы Путин проиграл. Потому что как только Путин проиграет эту войну, он потеряет власть», — заявил он.

Каспаров также отметил, что удары Украины по российским военным и промышленным объектам, по его мнению, уже оказывают влияние на российскую экономику и интересы части элиты.

При этом его заявления о возможных дальнейших действиях России являются политической оценкой и прогнозом, а не информацией о принятых Кремлем решениях.

В последние недели руководители Латвии, Литвы и Польши также публично заявляли о риске возможных российских военных или гибридных провокаций против стран восточного фланга НАТО, ссылаясь на оценки служб безопасности и разведки.

Таким образом, вопрос потенциальных угроз продолжает оставаться одной из ключевых тем в сфере безопасности региона.

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#НАТО #Украина #санкции #эскалация #безопасность #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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