«Полномасштабное конвенциональное вторжение, вероятнее всего, задействовало бы 5-ю статью договора НАТО, и последствия были бы довольно неприятными и мощными. Однако России, которая уже воюет в Украине и внутренне борется с ухудшением экономической ситуации, наверное это не нужно.

В то же время гибридное нападение – это то, что она в данный миг могла бы осуществить, ибо редакция 5-й статьи говорит о военном нападении, в котором ясно виден агрессор. В свою очередь ситуации, в которых агрессор неясен и которые можно «продать» международному сообществу как внутренние волнения в государстве, для России были бы желанным сценарием.

Надо вспомнить, что Россия уже использовала элементы гибридной войны в Украине еще до полномасштабного вторжения. С точки зрения психологии известно, что люди, также руководители, склонны повторять те операции или тактические ходы, которые им ранее удались. Потому также сейчас гибридная операция могла бы предварять нечто серьезнейшее, и ее удача или неудача могла бы повлиять на следующую фазу – конвенциональное вторжение и оккупацию территории».

«Это нисколько не означает, что в ней не было бы использовано оружие, – подчеркивает М.Вердиньш. – В ней могут даже очень стрелять, однако приметы были бы такими, что было бы очень трудно доказать, кто есть агрессор. В опаснейшем для нас сценарии даже не было бы появления «зеленых человечков», но какие-то «охотники-антифашисты» и тому подобные, от имени которых могли бы произойти нападения на критическую инфраструктуру, в принципе – терроризм».

«Но одно ясно – мы в Латвии не должны повторить допущенные Украиной в 2014 году ошибки, которые позволили ситуации развиваться по сценарию и условиям России, ибо украинское правительство реагировало замедленно и не слишком убедительно. Это означает – если бы нам угрожала подобная ситуация, нам нужно было бы быть проактивными и проблемы нужно решать, как только они наметились, а не уже произошли. Это требует как политической решимости и мотивации, так и способности соответственных структур справляться со значительными и очень неприятными ситуациями, когда за нападающими стоит большая ресурсная база России. Наша граница достаточно длинная и сложная, и это означает, что они могли бы получить подпитку по разным путям».

Цель Москвы, считает М.Вердиньш, «раскачать политическую ситуацию». «Сначала появились бы какие-то анонимные подпольные группировки, которым была бы доступна вся ресурсная база России и которые выдвигали бы политические требования. Если бы на них никто не реагировал, могли бы следовать террористические действия, очень возможно, с использованием дронов. Однако это не были бы дроны дальнего радиуса действия, но такие, у которых радиус действия есть 10-12 километров, чтобы их не могли бы связать с Россией. Тогда Россия могла бы сказать: «У вас там есть какие-то внутренние проблемы, друзья милые, они не наши».