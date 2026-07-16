Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал страны-члены Европейского Союза за то, что они блокируют новый пакет санкций против России. Об этом он заявил агентству Reuters .

Кульбергс критически отозвался о таких странах ЕС, как Болгария, которые блокируют 21-й пакет санкций против России.

По его словам, бездействие в отношении "теневого флота" танкеров Москвы и её продаж СПГ подпитывает "российскую военную машину".

"Кроме того, некоторые (европейские) страны зарабатывают на этом большие деньги. Вопрос в том, хотите ли вы зарабатывать деньги или хотите мира? И то, и другое одновременно невозможно", – добавил Кулбергс.

Отметим, что не только упомянутая Болгария может быть причиной гнева Кулбергса. Основным государством ЕС, которое затягивает согласование 21-го пакета санкций против России, является Словакия. Братислава требует от Еврокомиссии гарантий и компенсационных механизмов в связи с планами ЕС по отказу от российских энергоносителей.

Свой интерес есть и у Греции, чей флот танкеров задействован в перевозке российских нефти и газа.

Австрия требует снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Отметим, что Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, провалили принятие решения о введении нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Впрочем, дискуссии продолжаются.