Министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство») не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в Латвии могут повысить стоимость билетов на региональный общественный транспорт и ввести частичную оплату проезда для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. Об этом он заявил в интервью агентству LETA.

По словам министра, главная задача — сохранить существующую сеть региональных маршрутов. Однако из-за роста расходов, вызванного в том числе геополитической ситуацией, обеспечить прежний уровень финансирования становится все сложнее.

«Возникает вопрос, что нам делать дальше. Это сейчас самый большой вызов», — отметил Козловскис.

Министр напомнил, что в Латвии действует широкий перечень льгот на проезд, а недавно правительство расширило круг получателей удостоверения «Почетная семья». По его словам, это потребует почти миллиона евро дополнительного финансирования.

«Источник финансирования не определен, найти эти средства внутри отрасли невозможно. Никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассматривать вариант частичной оплаты проезда льготниками», — сказал министр.

Он пояснил, что многие категории пассажиров сейчас пользуются общественным транспортом бесплатно. В качестве примера Козловскис привел билет стоимостью 2 евро: в этом случае пассажир мог бы доплачивать около 20 центов.

Отвечая на вопрос о возможном повышении стоимости билетов уже в следующем году, министр заявил, что не хочет давать необоснованных обещаний.

«Мы говорим об отрасли, которая существует за счет собственных доходов и государственных дотаций. Если объем финансирования не увеличится, придется искать внутренние решения. Если политики принимают решение увеличить расходы, это должно быть предусмотрено в среднесрочном бюджете, а не быть разовой мерой», — подчеркнул Козловскис.

По его словам, отрасли необходима долгосрочная модель финансирования. Иначе государству придется ежегодно увеличивать дотации, что нельзя считать устойчивым решением.

Председатель правления Автотранспортной дирекции (ATD) Янис Лапиньш пояснил LETA, что расходы на региональные перевозки складываются из стоимости контрактов с перевозчиками и количества выполненных рейсов. Доходы же формируются за счет бюджетных дотаций, продажи билетов и компенсации льготного проезда.

По его словам, возможностей увеличить доходы немного: повысить стоимость билетов, ввести частичную оплату для льготников либо сократить объем перевозок. При этом стоимость контрактов с перевозчиками будет расти из-за ежегодной индексации.

«Если государственного финансирования недостаточно, остается либо повышать цены на билеты, которые сегодня покрывают около 35% расходов, либо просить льготников оплачивать, например, 10% стоимости билета», — отметил Лапиньш.

Ранее сообщалось, что правительство может рассмотреть возможные решения по финансированию региональных автобусных перевозок уже в августе.

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс ранее заявил, что отрасль рассчитывает на ежегодную индексацию долгосрочных договоров с перевозчиками вместо нынешней индексации раз в четыре года. По его словам, это позволит компенсировать рост цен на топливо и повышение заработной платы водителей.

В ATD также сообщили, что уже подготовили предложения по переходу на ежегодную индексацию контрактов. По расчетам дирекции, только в 2026 году на эти цели потребуется дополнительно 10,35 млн евро. Предложения о выделении необходимых средств уже переданы в Министерство сообщения.