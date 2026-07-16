Россия рассматривает возможность обращения в международный суд с обвинениями против Латвии и других стран Балтии. По мнению журналистов и экспертов, главной целью такого процесса может стать не столько судебная победа, сколько информационное давление и многолетнее отвлечение ресурсов государств.

Россия может готовить международное судебное разбирательство против Латвии, Литвы и Эстонии, используя обвинения в дискриминации русскоязычного населения. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов стран Балтии, о котором в программе «900 секунд» (ТВ3) рассказала журналистка Инесе Браже.

По ее словам, расследование началось после появления информации о возможном обращении России в международные судебные инстанции, однако в ходе работы журналистам удалось собрать значительно больше данных о подготовке такого сценария.

«Это была большая командная работа — кто-то получил доступ к одному источнику, кто-то к документам, кто-то — к другой информации, и все это вместе сложилось в единое расследование», — рассказала Браже.

По данным расследования, возможный иск может строиться на уже давно используемых российской стороной тезисах. Среди них — вопросы предоставления гражданства после восстановления независимости стран Балтии, статус неграждан, историческая политика и ограничения, связанные с проведением отдельных памятных мероприятий.

Как отмечает журналистка, сами аргументы не являются новыми. Новым может стать их объединение в единый юридический документ для рассмотрения в международном суде.

По оценке экспертов, основная задача подобного процесса может заключаться не в выигрыше дела.

«Цель не только в том, чтобы победить или добиться чего-то с юридической точки зрения. Они хотят истощить наши ресурсы — такие судебные процессы очень дорогостоящие и могут длиться от трех до десяти лет», — пояснила Браже.

Именно такой подход специалисты называют «юридической войной» (lawfare) — использованием правовых механизмов как инструмента гибридного противостояния. В этом случае судебный процесс становится не только юридической, но и информационной площадкой, позволяющей продвигать политические нарративы и одновременно отвлекать значительные государственные ресурсы.

Для Латвии это означало бы многолетнюю работу дипломатов, международных юристов и других государственных структур, которым пришлось бы сопровождать судебное разбирательство.

Еще одной особенностью расследования стало то, что многие опрошенные журналистами жители ранее даже не слышали о возможности такого сценария, хотя латвийские службы безопасности уже публично указывали на подобные риски.

Пока остается неизвестным, будет ли Россия подавать отдельные иски против каждой страны Балтии или попытается объединить их в одно производство.

По мнению участников расследования, независимо от выбранной юридической стратегии к подобному сценарию следует относиться серьезно, поскольку он может стать частью более широкой кампании информационного и политического давления.