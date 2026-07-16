Окончательная оценка стоимости проекта Rail Baltica должна быть готова в сентябре. По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, только после этого станет понятно, как соотнести реальные расходы с возможным финансированием Европейского союза и какими темпами продолжится строительство.

В интервью агентству ЛЕТА министр заявил, что пока не готов называть стоимость проекта, поскольку расчеты постоянно меняются.

По его словам, Министерство сообщения опирается на работу привлеченных консультантов, которые не только уточняют стоимость проекта, но и разрабатывают новую модель его управления.

Козловскис признал, что после проведения закупок первоначальные планы уже перестали соответствовать реальной ситуации. Из-за этого сейчас сложно изменить ранее принятые технические решения или пересмотреть уже взятые обязательства.

Именно поэтому, отметил министр, ключевым станет сентябрь. Тогда власти рассчитывают получить более точную оценку стоимости проекта и понять, насколько она соответствует возможностям европейского финансирования.

Фактически именно объем доступных средств ЕС определит, какими темпами Rail Baltica будет строиться дальше. Возможности финансировать проект за счет государственного бюджета министр исключает.

Козловскис также поддержал предложение премьер-министра Андриса Кулбергса рассмотреть более широкое использование существующей железнодорожной инфраструктуры. По мнению главы правительства, это может помочь сократить расходы, поскольку наиболее затратной частью проекта остается строительство новой железнодорожной линии и подготовка инфраструктуры для укладки путей.

Министр признал, что уже сейчас понятно: выделенного финансирования недостаточно для реализации проекта в первоначальном объеме. При этом получить дополнительные средства в следующем бюджетном периоде Европейского союза будет непросто, поскольку аналогичные запросы есть и у других государств.

Несмотря на это, отказываться от Rail Baltica Латвия не намерена.

«Мы не можем сказать, что больше не будем реализовывать этот проект», — подчеркнул Козловскис.

По последним оценкам, первый этап Rail Baltica в странах Балтии может обойтись в 14,3 млрд евро. На Латвию приходится около 5,5 млрд евро, а с учетом индексации стоимость может вырасти примерно до 6 млрд евро.

При этом общий бюджет проекта, согласно последнему анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23,8 млрд евро для трех стран Балтии. Для сравнения: в исследовании 2017 года строительство всей магистрали оценивалось всего в 5,8 млрд евро.

Таким образом, сентябрьская оценка станет одним из ключевых этапов для проекта — именно она должна показать, сколько на самом деле будет стоить Rail Baltica и в каком объеме его удастся реализовать.