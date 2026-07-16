Фракция партии «Прогрессивные» обратилась к министру внутренних дел и премьер-министру Латвии с требованием проверить законность получения Петром Авеном латвийского гражданства, а также оценить сообщения о возможных попытках повлиять на позицию правительства по вопросам санкций.

Фракция партии «Прогрессивные» в Сейме направила письмо министру внутренних дел Янису Домбраве и премьер-министру Андрису Кулбергсу, в котором просит предоставить информацию о законности получения латвийского гражданства миллиардером Петром Авеном и начать проверку в связи с появившимися в публичном пространстве сообщениями о возможном влиянии на решения правительства.

Поводом для обращения стала опубликованная одним латвийским новостным порталом информация о возможных попытках использовать политические связи и общественное мнение для воздействия на позицию Латвии по вопросам санкционной политики.

В партии также ссылаются на действующие санкции Европейского союза в отношении Авена. По словам представителей партии, государственные органы до сих пор не дали четкого ответа, существуют ли основания для пересмотра вопроса о его латвийском гражданстве.

Депутаты просят правительство ответить сразу на несколько вопросов. В частности, планируется ли проверить законность получения Авеном гражданства, имеются ли основания для начала процедуры его лишения и намерена ли Латвия и дальше добиваться сохранения бизнесмена в санкционном списке Европейского союза.

Председатель фракции заявил, что Министерству внутренних дел следует дать ясный ответ, намерено ли государство проверять возможные попытки влияния на решения латвийских властей и обстоятельства получения Авеном гражданства.

Вопрос о гражданстве Петра Авена обсуждается уже несколько лет. После начала полномасштабной войны России против Украины латвийские службы безопасности начали оценивать, существуют ли предусмотренные законом основания для его лишения.

Однако в феврале этого года Бюро по защите Сатверсме (БЗС) сообщило, что не располагает юридически достаточной информацией, которая позволила бы начать соответствующую процедуру.

Петр Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. После начала войны он был лишен ордена Трех звезд, а также звания почетного доктора Латвийского университета.

При этом законодательство изменилось уже после этих событий. В 2023 году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют лишать латвийского гражданства лиц, существенно поддерживавших развязанную Россией войну против Украины.

Авен находится под санкциями США, Великобритании, Европейского союза и ряда других государств. Вместе с тем Суд Европейского союза ранее отменил решение о санкциях в отношении Авена и Михаила Фридмана за один из предыдущих периодов, однако санкции, введенные позднее, продолжают действовать. Латвия обжаловала это судебное решение.

По данным, ранее публиковавшимся в СМИ, с 2022 года Петр Авен вместе с семьей проживает в Латвии. Теперь отдлельные депутаты добиваются того, чтобы правительство официально обозначило свою позицию как по вопросу его гражданства, так и по сообщениям о возможном влиянии на государственные решения.