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Это не шутка: Латвия включила в черный список двух украинских юмористов 1 301

Политика
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.

Глава МИД Латвии Байба Браже («Новое Единство») приняла решение включить юмористов Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список нежелательных для Латвии лиц и бессрочно запретить им въезд в страну.

Как сообщила Браже в социальных сетях, решение принято в соответствии со второй частью 61-й статьи Закона об иммиграции, которая предусматривает, что решение о включении иностранца в список нежелательных для Латвии лиц (persona non grata) принимает министр иностранных дел.

Согласно общедоступной информации, в сентябре этого года Моисеенко и Данилец планировали гастрольный тур по Латвии с программой «Лучшее за 30 лет!». Организаторы анонсировали три концерта — в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

«Кролики» — украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Работают на русском и украинском языках.

Дуэт создан в Киеве в 1987 году режиссёром Укрконцерта Евгением Викторовичем Перебийносом. Название произошло от миниатюры минского автора Владимира Перцова «Кролики — это не только ценный мех» (1986).

В 2020 года Данилец и Моисеенко вели собственную программу «15 минут о наболевшем» на украинском телеканале 112 Украина.

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#Украина #Латвия #культура #концерты #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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