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«Надеюсь, что рельсы не начнут разбирать» 1 215

Политика
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экономист Петерис Страутиньш

Экономист Петерис Страутиньш

Экономист о железной дороге в восточном направлении.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш в дискуссии на ТВ24 прокомментировал возможный демонтаж рельсов в направлении России. "Еще несколько лет назад латвийская железная дорога за счет перевозки грузов из России и Белоруссии зарабатывала большие деньги. Сейчас, в силу известных причин, железная дорога стала такой "спокойной". Ясно, что за счет коммерческих средств железная дорога уже выжить не сможет, ее придется субсидировать государством. Что же касается вопроса о том, чтобы разбирать рельсы на восточном направлении, то мне этот вопрос даже до конца непонятен. Ведь это же часть и внутренней транспортной инфраструктуры! Надеюсь до этого не дойдет", - сказал экономист.

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#железная дорога #мнение эксперта #экономика #Россия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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