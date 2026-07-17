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Не все немецкие военные горят желанием защищать страны Балтии. Но сказали, что придется... 2 484

Политика
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маневры

Государственный секретарь Министерства обороны Германии Ян Штосс сообщил, что в Литве уже находится 2 тысячи военнослужащих и гражданского персонала немецкой бригады, а в следующем году их число должно достичь 5 тысяч.

«Я считаю, что мы все делаем своевременно. (...) Есть специалисты, над привлечением которых нам еще предстоит поработать, однако мы настроены оптимистично и уверены, что в следующем году достигнем своей цели», — сказал Штосс.

Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов о желании военнослужащих отправиться на службу в Литву после того, как министр обороны Германии Борис Писториус в июне во время визита в Литву подтвердил, что не все военнослужащие, которые будут служить в бригаде, прибудут по собственному желанию.

По словам государственного секретаря Министерства обороны, немцы довольны инфраструктурой строящейся в новом военном городке Руднинкай.

«Мы только что осмотрели новые здания, и все остались под впечатлением от высоких стандартов. Думаю, это, несомненно, станет историей успеха», — отметил Штосс.

В своем заявлении он подчеркнул, что обязательство Германии относительно постоянного размещения бригады в Литве является твердым, а военнослужащие чувствуют себя желанными гостями.

«Германия и Литва стоят плечом к плечу. Мы можем полагаться друг на друга, и этот военный городок является ярким тому доказательством», — сказал Штосс.

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс, присутствовавший на церемонии, пообещал «лично следить» за проектом военного городка в Руднинкай.

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#НАТО #Литва #оборона #Германия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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