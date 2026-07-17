Политолог и доцент Латвийского университета Андис Кудорс считает, что приход премьера Андриса Кулбергса на пост главы правительства основательно встряхнул политическую среду Латвии. Однако, по его мнению, это нельзя назвать «политическим землетрясением». Эксперт в дискуссии на ТВ24 похвалил нового латвийского премьера за его умение себя преподнести на международной арене, где раньше от Латвии доминировали представители "Нового Единства".

"Он не просто свободно общался в Брюсселе с журналистами, а свободно общался на английском. И если раньше к латвийским политикам тянулись всего два, три, четыре микрофона, то теперь к Кулбергсу уже приковано внимание десятков журналистов. И он говорит правильные вещи. Так рождается доверие. Это очень важно для имиджа Латвии", - заключил политолог.