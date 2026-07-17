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«Он встряхнул политическую среду Латвии». Политолог о новом премьере 2 260

Политика
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Политолог Андис Кудорс

Политолог Андис Кудорс

Эксперт выделил умение Андриса Кулбергса общаться с иностранными журналистами во время своих зарубежных визитов.

Политолог и доцент Латвийского университета Андис Кудорс считает, что приход премьера Андриса Кулбергса на пост главы правительства основательно встряхнул политическую среду Латвии. Однако, по его мнению, это нельзя назвать «политическим землетрясением». Эксперт в дискуссии на ТВ24 похвалил нового латвийского премьера за его умение себя преподнести на международной арене, где раньше от Латвии доминировали представители "Нового Единства".

"Он не просто свободно общался в Брюсселе с журналистами, а свободно общался на английском. И если раньше к латвийским политикам тянулись всего два, три, четыре микрофона, то теперь к Кулбергсу уже приковано внимание десятков журналистов. И он говорит правильные вещи. Так рождается доверие. Это очень важно для имиджа Латвии", - заключил политолог.

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#Латвия #телевидение #дипломатия #политика
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Эдуард Эльдаров
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