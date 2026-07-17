Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, комментируя историю о якобы произошедшем нападении на местного жителя группы пакистанцев, использовал в адрес иностранцев слово "обезьяны". Его слова вызвали ожесточенные споры в соцсетях, пишет Otkrito.lv.

Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях известного латвийского актера театра и кино и предпринимателя Ивара Аузиньша. Bb.lv уже написал о том, что тот рассказал историю о том, как его знакомый защитил латышскую девушку от домогательств со стороны гражданина Пакистана в Таллинском квартале в Риге.

По словам Аузиньша, после вмешательства молодого человека к месту происшествия подошли около 30 пакистанцев, которые набросились на защитника девушки. Он также заявил, что в Латвию завезены "тысячи и тысячи" мигрантов из Пакистана, упомянув, что ими заполнен пляж Вецаки. Актер назвал происходящее частью "гибридной войны".

На публикацию быстро отреагировал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. Он написал: "Спасибо за информацию! Передано полиции! Этих обезьян нужно выдворить!"

Именно последняя фраза вызвала наиболее острую реакцию в обществе. Под публикацией развернулась оживленная дискуссия. Одни пользователи поддержали позицию политика, считая, что он жестко, но справедливо отреагировал на возможное нападение. Некоторые отмечали, что действия группы из 30 человек против одного действительно напоминают "обезьяньи повадки", а другие писали, что латвийцам вскоре придется самим вооружаться для защиты своих женщин и детей.

Однако многие резко осудили слова вице-мэра. Пользователи напомнили, что государственный чиновник обязан соблюдать корректность в публичных высказываниях. Некоторые назвали Ратниекса расистом, другие сравнили его риторику с крайне правыми лозунгами. Звучали и вопросы о том, считает ли руководство Рижской думы подобную лексику допустимой для должностного лица. Критики также отмечали, что проблему насилия нельзя подменять оскорблениями.

Высказывание Ратниекса получило широкий резонанс и также привлекло внимание латвийских СМИ. Позже сам вице-мэр выступил с развернутым заявлением. По его словам, никакое общественное давление со стороны сторонников миграции не заставит его изменить позицию. Он заявил, что закрытие "шлюзов" для иммиграции из третьих стран необходимо для того, чтобы Латвия не столкнулась с проблемами, которые, по его мнению, существуют в крупных городах Великобритании, Франции, Швеции, Испании, Италии и других стран Западной Европы.

Ратниекс подчеркнул, что не стыдится своего комментария и задал риторический вопрос, как иначе следует называть мужчин, которые пытаются домогаться женщин или нападать на них, а также толпу, набрасывающуюся на человека, вставшего на защиту девушки.

Политик сообщил, что сразу после публикации связался по телефону с автором сообщения Иваром Аузиньшем и убедился, что описанная им ситуация действительно имела место. Он также поблагодарил молодого человека, который вмешался в конфликт и, по словам Ратниекса, предотвратил дальнейшую эскалацию.

Кроме того, вице-мэр выразил недоумение тем, что некоторые СМИ, по его мнению, пытаются поставить под сомнение сам факт происшествия только потому, что инцидент не закончился тяжелыми последствиями, подтвержденными медицинскими документами.

По мнению Ратниекса, часть политиков и общественных деятелей ставит собственную идеологию выше безопасности жителей страны. Он признал, что использовал грубое слово, однако считает, что сделал это "в подходящий момент". Политик также заявил, что вместо обсуждения растущих угроз, связанных с иммиграцией, СМИ сосредоточили внимание именно на его формулировке.