Четыре года назад в государственных вузах Латвии в качестве новой формы управления были введены советы, в задачи которых входит устойчивое развитие вузов, а также стратегический и финансовый надзор. В этом году срок полномочий их составов истек, и работу начинают новые советы - теперь уже в меньшем численном составе.

В советах четырех научных университетов впредь будет семь членов вместо прежних 11, в совете одного университета прикладных наук - пять вместо семи, а в советах шести вузов прикладных наук - три вместо пяти. В нескольких вузах составы новых советов уже утверждены и избраны председатели.

В некоторых вузах работу и следующие четыре года продолжат часть прежних членов и председателей. Например, в Рижском техническом университете (РТУ) совет повторно возглавит заместитель председателя совета АО "Sakret Holdings" Андрис Ванагс, свое место сохранят также профессор факультета естественных наук и технологий РТУ Янис Лочс и исполнительный директор Фонда развития РТУ Анита Страуюма. Новыми членами совета стали профессор факультета компьютерных наук, информационных технологий и энергетики РТУ Эгонс Лавенделис, председатель думы Цесисского края Янис Розенбергс, председатель правления ООО "Rīgas ūdens" Кришьянис Круминьш и и. о. директора Научного центра "Тейка" Национального института исследований и инноваций Освалдс Пугович.

Один из членов совета РТУ - директор центра общественной политики "Providus" Санда Лиепиня - перешла в совет Латвийского университета. В свою очередь, в Даугавпилсском университете, где на данный момент тоже утвержден новый совет, в большой степени сохранился прежний состав - сменился только один член.

На вопрос о том, как он оценивает изменения количества членов совета, проректор РТУ по развитию и финансам Артур Зепс отмечает, что это позволит сэкономить расходы на оплату труда членов совета и сделать его работу более быстрой и гибкой. Заместитель ректора Даугавпилсского университета по вопросам развития Янис Кудиньш также положительно оценивает численные изменения - то, что в совете будет пять, а не семь членов, так как это означает меньшую нагрузку на бюджет вуза.