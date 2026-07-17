Гривской тюрьме в Даугавпилсе еще отбывают наказание заключенные, в том числе с пожизненным сроком, однако до конца года тюрьму закроют, а заключенных переведут в новую Лиепайскую тюрьму. Министерству юстиции здание после его освобождения больше не понадобится, но самоуправление тоже не хочет им заниматься без дополнительного финансирования.

Здания, в которых находится Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы, после закрытия Минюсту и подведомственным ему учреждениям больше не потребуется, поэтому министерство предложило это имущество Даугавпилсскому самоуправлению для реализации его автономных функций. Однако самоуправление не хочет перенимать территорию тюрьмы "с распростертыми объятиями", по крайней мере, в ее нынешнем состоянии и без дополнительного финансирования для благоустройства.

"Я абсолютно не вижу никакого смысла перенимать без какого-либо ясного видения по поводу возможного использования, без денег, в том числе средств европейских структурных фондов. Перед этим Министерство юстиции должно хотя бы привести в порядок территорию", - заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Хотя у многих это место ассоциируется с тюрьмой, на самом деле здание имеет долгую историю. Его начали строить в начале XIX века, а тюрьмой оно стало после Второй мировой войны.

"Изначально тюрьма была предмостным укреплением крепости. Соответственно, это была часть крепости. Их соединял плавучий понтонный мост. Во время Второй мировой войны здесь находилось еврейское гетто", - рассказал историк Артур Фишер.

Гривская тюрьма является частью одной из самых молодых крепостей бастионного типа в Европе, сохранившейся до наших дней. Поэтому после закрытия тюрьмы здание следовало бы использовать, а не оставлять пустым. Например, в Лиепае из бывшей тюрьмы сделали музей Каросты. "Что-то похожее можно сделать и здесь. Эти здания можно использовать как какой-нибудь культурный центр или для организации квестов. Это исторические здания, и их нужно использовать", - говорит историк.

Самоуправление в ближайшее время обследует территорию тюрьмы, однако пока не дает конкретного ответа, переймет ли оно объект. На территории крепости, где находится музей Марка Ротко, уже есть много пустующих и неухоженных зданий, на которые нет средств. С закрытием тюрьмы работу потеряют несколько сотен сотрудников.