Ближайшее заседание Кабинета Министров будет состоять из четырех частей, три которых будут закрыты для журналистов и тех, кто не имеет допуска к гостайне. В особо секретной части планируется заслушать отчеты об объектах стратегической инфраструктуры и участии Латвии в НАТО за прошлый год. Также министры обсудят взаимодействие Латвии с третьими странами.

Влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику Латвии и устойчивость внутреннего рынка в чрезвычайной ситуации будет обсуждаться просто в закрытой части заседания. В третьей части также Кабмин должен одобрить ответ Генпрокуратуре - поскольку ответ готовило министерство земледелия, то можно предположить, что речь идет о расследовании громкого дела, связанного с господдержкой деревообрабатывающей отрасли.

Судя по всему, в обстановке секретности правительство обсудит и ход переговоров с инвесторами о покупке ими госпакета в Tet и LMT.