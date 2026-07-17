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В обстановке повышенной секретности 0 223

Политика
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства

Большая часть повестки дня заседания правительства пройдет в закрытом режиме.

Ближайшее заседание Кабинета Министров будет состоять из четырех частей, три которых будут закрыты для журналистов и тех, кто не имеет допуска к гостайне. В особо секретной части планируется заслушать отчеты об объектах стратегической инфраструктуры и участии Латвии в НАТО за прошлый год. Также министры обсудят взаимодействие Латвии с третьими странами.

Влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику Латвии и устойчивость внутреннего рынка в чрезвычайной ситуации будет обсуждаться просто в закрытой части заседания. В третьей части также Кабмин должен одобрить ответ Генпрокуратуре - поскольку ответ готовило министерство земледелия, то можно предположить, что речь идет о расследовании громкого дела, связанного с господдержкой деревообрабатывающей отрасли.

Судя по всему, в обстановке секретности правительство обсудит и ход переговоров с инвесторами о покупке ими госпакета в Tet и LMT.

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#НАТО #LMT #кабинет министров #рынок #экономика #tet #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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