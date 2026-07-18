Усиление регулирования науки и стремление оценивать исследования по критериям бизнеса могут постепенно ослабить академическую свободу. Об этом заявила профессор Латвийского университета и сенатор Верховного суда Санита Осипова, напомнив, что независимость ученых является одним из условий развития демократического общества.

По словам Осиповой, академическая свобода означает право исследователя самостоятельно выбирать тему научной работы, методы исследования и способ публикации результатов. Именно эта независимость, считает она, позволяет науке развиваться и создавать новые знания.

Вместе с тем профессор предупреждает, что единые требования ко всем научным дисциплинам и ориентация исключительно на быстро измеримый практический результат могут снизить уровень творческого поиска и ограничить появление новых идей.

По ее мнению, такие изменения происходят постепенно и не всегда заметны сразу. Осипова напомнила слова профессора Венского университета Кирстен Робертс Лайер о том, что академическая свобода редко исчезает одномоментно — чаще ее постепенно ограничивают изменения в правилах, системе оценки и механизмах управления наукой.

Сегодня вопрос академической свободы приобретает особую актуальность и в Латвии. В последние месяцы в Сейме и обществе активно обсуждается, насколько отдельные научные исследования имеют практическую ценность для страны и как следует распределять государственное финансирование науки.

При этом Хартия Европейского союза об основных правах прямо закрепляет свободу научных исследований и требует уважать академическую свободу. Однако, считает Осипова, одних юридических гарантий недостаточно, если на практике на ученых усиливаются бюрократическое давление и требования постоянно доказывать немедленную практическую отдачу своих исследований.

Профессор также напомнила, что после восстановления независимости Латвии академическая свобода стала одним из символов отказа от советской цензуры. Исторически же ее ограничение нередко сопровождало процессы усиления государственного контроля.

Дискуссия о принципах финансирования науки продолжится уже на следующей неделе. 22 июля комиссия Сейма по государственным расходам и аудиту рассмотрит проекты Программы фундаментальных и прикладных исследований (FLPP).

Интерес к программе остается рекордным: в этом году на конкурс подано 731 заявка — больше, чем когда-либо прежде. На финансирование проектов предусмотрено 18,08 млн евро, а максимальная сумма гранта может достигать 300 тысяч евро. Средства могут получить проекты как в области естественных, так и социальных и гуманитарных наук.

Весной этого года правительство уже поддержало изменения в правилах конкурса FLPP, которые предусматривают более широкое участие общества в обсуждении приоритетных направлений научных исследований.