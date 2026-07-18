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«Я тоже в шоке. Нам не платили ни цента» 0 58

Политика
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Валдис Керис

Валдис Керис

Бывший шеф профсоюза медработников и работников социальной опеки.

Бывший руководитель профсоюза медицинских работников и социальной опеки Валдис Керис на портале pietiek.com отреагировал на заявление премьера Андриса Кулбергса о том, что деятели неправительственных организаций получали от государства гонорар за участие в заседаниях разных рабочих групп! Премьер был в шоке. "И я тоже в шоке, - написал Валдис Керис. - Оказалось, что Госканцелярия платила представителям неправительственных организаций, Гражданского союза и других организаций за работу, выполняемую в рамках Совета на основании Меморандума между НПО и Кабинетом Министров, оплачивая как участие в заседаниях совета, так и в созданных советом рабочих группах.

В то же время участникам Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НТСП) — международно признанным социальным партнерам правительства — за активность подобного содержания правительство не платило ни цента. Могу утверждать это с полной ответственностью, так как с 2006 по 2025 год я был представителем Союза свободных профсоюзов Латвии в НТСП.

Это ясно показывает, насколько дискриминационным было прежнее отношение правительства Латвии к профсоюзам. Хотелось бы надеяться, что правительство в скором времени опубликует полный список НВО и аналогичных организаций, получавших государственное финансирование за сотрудничество с правительством, а также обоснование такого разного отношения.

Ведь если каким-то неправительственным (non-governmental) организациям за диалог с правительством государство платит, а другим — нет, хотелось бы знать, почему так. Для ясности."

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#Латвия #дискриминация #правительство #профсоюзы #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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