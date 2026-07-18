Почти полтора месяца Андрис Кулбергс мог в какой-то степени наслаждаться новой должностью — рассказывать о своих рабочих буднях в кресле премьера, совершать зарубежные визиты и «в перерывах» даже успевать отвезти сынишку в поликлинику и помочь жене по хозяйству. Но все хорошее, особенно если ты премьер, очень быстро заканчивается!

“Мирная» жизнь завершается. Что дальше?

И вот на этой неделе фактически был дан старт новому этапу в жизни главы правительства: ему теперь придется, с одной стороны, отбиваться от «дружественных объятий» партнеров по власти, а с другой — принимать (или пытаться не принять) те или иные неотложные и априори непопулярные решения. Впрочем, Андрис Кулбергс сам направил на себя гнев партнеров по правительству, публично предположив, что история с привлечением инвесторов и возможной продажей госпакета акций Tet и LMT – это афера. Фактически премьер попытался прилюдно выпороть министра экономики и лидера Союза зеленых и крестьян Виктора Валайниса.

За airBaltic ответишь

«Зеленые крестьяне» отреагировали молниеносно, потребовав от премьера объяснений по ситуации в airBaltic. Как известно, Кулбергс, вступая в премьерскую должность, сам опрометчиво взял на себя ответственность или точнее — захотел разделить с министром сообщений ответственность за две мега-проблемы – Rail Baltica и airBaltic. Вот «зеленые крестьяне» и захотели узнать, как премьер собирается предотвращать все увеличивающийся риск неплатежеспособности национальной авиакомпании.

Так или иначе, но Кулбергсу действительно не удастся уйти от решения вопроса airBaltic. Даже если случится чудо и руководство авиакомпании найдет хотя бы временное решение острого дефицита оборотных финансовых средств (например, как вчера сообщалось, за счет дополнительных вливаний держателей облигаций), все равно без денежной поддержки со стороны государства не обойтись! Причем, решить вопрос с суммой и с юридическим обоснованием госдотаций премьеру предстоит до конца августа.

Конечно, «зеленые крестьяне» все равно не смогут при помощи темы airBaltic отбиться от атаки на проект продажи акций телекоммуникационных компаний и здесь разборки, в том числе и публичные, еще впереди.

Уже на ближайшем коалиционном совете будет очень горячо — примерно так, как было в последние недели жизни правительства Силини! Партнерам по власти больше нечего терять — те же «зеленые крестьяне» и «Новое Единство» борются за выживание (читай — хотя бы за то, чтобы получить на выборах 5 процентов)! Правящим предстоит решить, что делать с планом действий правительства, который был снят с повестки дня последнего заседания Кабмина по причине… отсутствия денег на многие заявленные в плане мероприятия.

На ваши «хотелки» денег нет!

Советник министра финансов, экономист Гунтарс Витолс с предельной откровенностью объяснил ситуацию: "Если денег нет, то нет. Можно уже рассуждать и эмоционально ужасаться, но от этого уже кошелек толще не останется.

Как вообще возникла такая ситуация? План действий правительства, где не все пункты может выполнить? Очень просто, иначе и быть не могло. Даже теоретически, вообще никак. Чтобы сформировать правительство, коалицию, все стороны согласились собраться вместе только при условии, что каждая принесла и положила на стол свои "хотелки". Свалили в кучу. Потому что это был уже не брак по любви, такого в политике не бывает. По сути, был представлен список предвыборных обещаний.

Если бы все это не вписали в декларацию, никакого правительства не было бы. И, на мой взгляд, хорошо, что это сейчас кто-то говорит. А не продолжают притворяться и лавировать, что является хроническим заболеванием для большинства политиков."

В переводе на простой язык это означает, что те, кто создали это правительство, изначально понимали, что реализовать все свои обещания они не могут, но перед выборами им хотелось дать красивые обещания. Теперь же приходится признавать, что по крайней мере до выборов все эти планов-громадье выполнить невозможно - денег нет!

Андрис Кулбергс, если не начнет принимать какие-то решения, причем весьма жесткие, рискует также быстро потерять популярность, как он ее за первый месяц премьерства набрал.

Нацобъединение начинает и выигрывает?

Из всех коалиционных партий в самой выигрышной ситуации пока находится Национальное объединение — она изначально получила те министерства, которые, с одной стороны, не связаны с большими проектами типа Rail Baltica или с Tet и LMT, или со скандалами в ИТ- отрасли, с другой стороны - полученные министерские портфели позволяют хотя бы обозначать видимость реализации идеологии Нацобъединения.

Судите сами. Глава МВД Янис Домбрава может демонстрировать усилия по борьбе с засилием мигрантов и требовать ужесточения миграционного контроля на границе и внутри страны. А министр культуры Наурис Пунтулис может неистово бороться с визуальной рекламой русского театра им. М. Чехова и с разного рода левацкими неправительственными организациями, которые априори не нравятся избирателям Нацобъединения.

Пришел, посидел, денежки получил

Кстати, о неправительственных организациях. К неудовольствию «Нового Единства» атаку на них произвел сам премьер, обнародовав в какой-то степени шокирующую информацию о том, что существует прейскурант — сколько активистам (экспертам) тех или иных общественных организаций платят за… посещение заседаний разных советов и комиссий! То бишь пришел посидеть на заседании и (возможно) красиво высказаться — получи от 50 до 150 евро! Согласитесь, это неплохой гонорар за непыльную работу!

Растерявшиеся деятели «Нового Единства» попытались сказать свое «фэ» премьеру — мол, руки прочь от неправительственного сектора, однако едва ли это поможет партии Ашераденса-Силини вернуть хотя бы малую часть их бывшего электората. Особенно учитывая, что неправительственный сектор скорее симпатизирует «прогрессивным», нежели «Новому Единству».

Время принимать решения

Разумеется, как партнеры по власти не душили бы друг друга в дружеских объятиях, правительственного кризиса больше не будет, ведь до выборов уже остается всего 2 месяца с небольшим.

Перед Кулбергсом и его Объединенным списком стоит задача — показать способность от красивых слов, к произнесению которых они привыкли за два года нахождения в оппозиции, перейти к конкретным делам. Если удастся, то тогда у тех же «объединенных» есть шанс остаться у власти и после выборов.