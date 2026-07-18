Полностью новый Уголовно-процессуальный закон невозможно подготовить за несколько месяцев, однако уже в ближайшее время можно начать его разработку. Об этом заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс, объяснив необходимость реформы затянувшимися судебными процессами и многочисленными поправками к действующему закону.

По словам Смилтенса, статистика показывает, что рассмотрение уголовных дел в латвийских судах, особенно в апелляционной инстанции, по-прежнему занимает слишком много времени.

Министр отметил, что некоторые процессы длятся настолько долго, что за время их рассмотрения успевают вырасти уже два поколения, а окончательное решение суда так и не принимается.

По мнению главы Минюста, действующий Уголовно-процессуальный закон уже исчерпал возможности для дальнейшего совершенствования. Он напомнил, что документ был разработан еще до 2005 года и с тех пор более 60 раз существенно изменялся.

«Это как двадцатилетний автомобиль, который постоянно ремонтируют», — в интервью агентству ЛЕТА образно охарактеризовал ситуацию Смилтенс, объяснив, почему, по его мнению, пришло время создавать новое регулирование, а не вносить очередные поправки.

Первым шагом станет создание рабочей группы при Совете юстиции. В нее войдут представители Министерства юстиции, судов, адвокатуры и других организаций, связанных с уголовным судопроизводством.

За ближайшие три-четыре месяца группа должна определить основные проблемы, возникающие при применении действующего закона. При этом министр подчеркнул, что сама разработка нового закона займет значительно больше времени и должна продолжаться независимо от того, кто будет руководить Министерством юстиции после следующих выборов в Сейм.

Одной из главных задач реформы Смилтенс считает поиск баланса между соблюдением прав участников уголовного процесса и его эффективностью.

По словам министра, слишком долгие судебные разбирательства могут серьезно сказаться не только на обвиняемых, но и на предпринимателях. Если в рамках расследования арестовано имущество или заморожены средства компании, бизнес может годами работать с ограничениями, даже если впоследствии обвинения не подтвердятся или наказание окажется незначительным.

Для предпринимателей это означает не только финансовые потери, но и репутационные риски. В небольшой стране потеря доверия партнеров, клиентов или инвесторов может иметь долгосрочные последствия даже после завершения судебного процесса.

Смилтенс также отметил, что эффективная и предсказуемая судебная система остается одним из факторов, влияющих на инвестиционный климат страны.

По мнению министра, будущая реформа должна одновременно обеспечить качественное расследование, справедливое судебное разбирательство и рассмотрение уголовных дел в разумные сроки.