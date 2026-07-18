Уже на ближайшем коалиционном совете будет ну очень горячо! Премьер Андрис Кулбергс будет требовать от "зеленых крестьян" или точнее - от министра экономики, - доказать, что предстоящая сделка по продаже госпакета акций Tet и LMT потенциальным инвесторам не является аферой. В свою очередь, "зеленые крестьяне" готовятся к встречному удару - премьеру предстоит объяснится, как он собирается тушить пожар в airBaltic и сколько этот план спасения будет стоить налогоплательщикам.

Также коалиционным паронерам предстоит определиться по поводу плана действий правительства, который был снят с повестки дня предыдущего заседания правительства по причине отсутствия денег на реализацию этого плана. Партнеры не очень довольны, что на их предвыборные планы-громадье нет денег.

Параллельно Нацобъединение потребует запустить процесс объединения министерств, что может реально сэкономить десятки миллионов евро.

В повестке дня коалиции наверняка будет и дальнейшее обсуждение списка российских и белорусских товаров, ввоз которых в Латвию планируется запустить.