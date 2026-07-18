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Ну, держитесь! Во власти ожидаются большие разборки 3 723

Политика
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс. Фото - Valsts kanceleja

Премьер Андрис Кулбергс

Внутри коалиции под влиянием грядущих выборов зреет серьезный конфликт.

Уже на ближайшем коалиционном совете будет ну очень горячо! Премьер Андрис Кулбергс будет требовать от "зеленых крестьян" или точнее - от министра экономики, - доказать, что предстоящая сделка по продаже госпакета акций Tet и LMT потенциальным инвесторам не является аферой. В свою очередь, "зеленые крестьяне" готовятся к встречному удару - премьеру предстоит объяснится, как он собирается тушить пожар в airBaltic и сколько этот план спасения будет стоить налогоплательщикам.

Также коалиционным паронерам предстоит определиться по поводу плана действий правительства, который был снят с повестки дня предыдущего заседания правительства по причине отсутствия денег на реализацию этого плана. Партнеры не очень довольны, что на их предвыборные планы-громадье нет денег.

Параллельно Нацобъединение потребует запустить процесс объединения министерств, что может реально сэкономить десятки миллионов евро.

В повестке дня коалиции наверняка будет и дальнейшее обсуждение списка российских и белорусских товаров, ввоз которых в Латвию планируется запустить.

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#выборы #инвестиции #нацобъединение #министерства #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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