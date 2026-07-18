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Поиздевались и хватит? Снова могут увеличить время торговли спиртным 0 148

Политика
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди с бокалом вина

Люди с бокалом вина

ФОТО: Unsplash.com

Министерство экономики против минздрава: кто кого?

Служба новостей ТВ-3 сегодня вечером сообщила, что уже осенью, когда Сейм выйдет из каникул, могут начаться дискуссии о пересмотре введенных ровно год назад ограничений по времени торговли спиртным. Напомним: теперь по рабочим дням и субботам алкоголь в розницу можно приобрести с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям - до 18.00.

Это привело к тому, что маленькие магазины или вообще закрылись, или сократили часы работы.

Министерство экономики полно решимости добиться отмены принятых год назад ограничений.

"Те последствия, к которым эти ограничения привели, мы видим. Особенно в сельской местности рабочее время магазинов сократилось. Это влияет, конечно, на доступность продуктов, и мы со своей стороны не отступим. Мы продолжим поднимать этот вопрос ", - заявил ТВ-3 министр экономики Виктор Валайнис.

Против отмены этих ограничений категорически выступает министерство здоровья. Глава минздрава Хосам Абу Мери хочет, напротив, ввести новые ограничения - например, запретить продажу алкоголя на заправках.

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#алкоголь #магазины #министерство здравоохранения #ограничения #дискуссии #розничная торговля #министерство экономики #экономика #политика
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Эдуард Эльдаров
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