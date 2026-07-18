Министерство юстиции предлагает изменить Сатверсме, чтобы четко определить, как должны действовать государственные органы во время чрезвычайной ситуации. Инициатива предусматривает распределение полномочий между Сеймом и правительством, усиление парламентского контроля и пересмотр порядка продления особого режима.

Министерство юстиции считает, что правовое регулирование режима чрезвычайной ситуации в Латвии нуждается в серьезном обновлении. Соответствующие предложения изложены в информационном сообщении, опубликованном на Портале правовых актов.

В ведомстве обращают внимание, что сейчас Сатверсме регулирует только режим чрезвычайного положения, тогда как нормы о режиме чрезвычайной ситуации в Конституции отсутствуют. По мнению Минюста, это создает правовые пробелы, которые могут осложнить работу государственных органов во время кризисов и масштабных катастроф.

Поэтому министерство предлагает закрепить в Сатверсме, какие полномочия в подобных ситуациях имеют Сейм и Кабинет министров, как должен осуществляться парламентский контроль и в каких исключительных случаях правительство сможет принимать нормативные акты, имеющие силу закона. При этом такие полномочия предлагается ограничить четкими правовыми рамками.

Фактически речь идет о том, чтобы заранее определить правила действий государства в условиях кризиса, а не принимать решения уже во время самой чрезвычайной ситуации.

Минюст также предлагает оценить возможность предоставить Конституционному суду право в ускоренном порядке рассматривать решения, принятые во время чрезвычайной ситуации. Кроме того, предлагается уточнить конституционные основания для возможного ограничения основных прав и пересмотреть нормы об административной ответственности за нарушение действующих ограничений.

Еще одно предложение касается сроков действия особого режима. Министерство считает, что действующий порядок, позволяющий Кабинету министров неоднократно продлевать чрезвычайную ситуацию, требует пересмотра, поскольку длительное продление может размывать саму идею этого временного правового режима.

В ведомстве подчеркивают, что нынешнее законодательство в целом позволяет государственным институтам реагировать на кризисы. Однако оно не всегда является оптимальной юридической основой, особенно если Сейм по объективным причинам не может оперативно собраться на заседание.

Обсуждение возможных изменений продолжится. Если они будут признаны необходимыми, до декабря следующего года Министерство юстиции подготовит и представит правительству проект поправок к Сатверсме и связанным с ней законам.