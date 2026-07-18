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Расходы государства на цифровые технологии резко увеличились, но власти увидели системные проблемы 0 29

Политика
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ноутбуки
ФОТО: LETA

В прошлом году государственные учреждения и самоуправления Латвии значительно увеличили закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Одновременно Министерство умного управления и регионального развития признало, что система ИКТ-закупок нуждается в серьезных изменениях.

Объем государственных и муниципальных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за прошлый год увеличился более чем на 100 млн евро. Такие данные приводятся в докладе Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), посвященном реформе управления государственными ИКТ.

Если в 2024 году государственные учреждения и самоуправления закупили ИКТ-товаров и услуг на 175,19 млн евро, то в 2025 году эта сумма выросла до 277,65 млн евро. Доля таких закупок в общем объеме государственных и муниципальных закупок увеличилась с 6% до 9,24%.

Отдельно министерство подсчитало расходы государственного бюджета на ИТ-услуги. Они составили 103 млн евро. В эту сумму включены учреждения прямого государственного управления и независимые государственные учреждения, однако не входят государственные и муниципальные предприятия.

Рост расходов на цифровые решения сопровождается и выявленными проблемами. В министерстве считают, что существующая система закупок недостаточно эффективна и нуждается в пересмотре.

В частности, в докладе упоминаются низкий уровень конкуренции, нехватка собственных государственных ИКТ-ресурсов, зависимость от внешних подрядчиков, фрагментированное управление проектами, а также недостаточная прозрачность и отсутствие четкой оценки их эффективности.

Иными словами, власти намерены не только увеличивать инвестиции в цифровизацию, но и изменить принципы управления этими расходами, чтобы сделать их более прозрачными и результативными.

Для решения выявленных проблем министерство предлагает три основных направления реформ.

Первое предусматривает усиление роли МУУРР, введение единых критериев оценки проектов, централизованный мониторинг рисков и более прозрачное управление инвестициями.

Второе направление связано с консолидацией функций государственной поддержки ИКТ и развитием специализированных центров компетенций.

Третье касается самой системы закупок. Министерство предлагает пересмотреть каталоги Электронной системы закупок (EIS), расширить конкуренцию за счет поставщиков из стран Европейского союза и одновременно укреплять собственые ИКТ-компетенции государственного сектора.

Доклад станет основой для дальнейшего обсуждения реформы системы управления государственными цифровыми проектами.

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#инвестиции #закупки #конкуренция #IT
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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