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Стало известно, сколько потратили на выездное заседание Кабинета министров в Латгале 0 520

Политика
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выездное заседание правительства Латвии, люди за столами
ФОТО: пресс-фото

Выездное заседание Кабинета министров, которое в конце июня прошло на военной базе «Лузнава» в Латгале, обошлось государству в 3454 евро. Основная часть расходов пришлась на техническое обеспечение мероприятия, тогда как кофе-пауза стоила менее 300 евро.

Как сообщили в Государственной канцелярии, при подготовке заседания ставилась задача максимально использовать уже имеющиеся государственные ресурсы и провести мероприятие с минимальными дополнительными расходами.

Заседание прошло 27 июня на военной базе «Лузнава» Национальных вооруженных сил в Резекненском крае. Для его организации использовали инфраструктуру Государственной канцелярии и самой военной базы, а внешних подрядчиков привлекли только там, где государственные учреждения не могли обеспечить необходимые услуги самостоятельно.

Наибольшей статьей расходов стало техническое сопровождение заседания. За звуковое оборудование, аудиозапись, организацию видеотрансляции пресс-конференции и подготовительные работы было заплачено 3170 евро с учетом НДС.

Эти услуги предоставила компания «4.vara», с которой у Государственной канцелярии действует договор, заключенный по итогам процедуры государственных закупок.

Еще 284 евро с НДС были потрачены на кофе-паузу. Кейтеринг обеспечило предприятие общественного питания из Латгале.

Если разделить общую сумму расходов, то почти 92% затрат пришлось именно на техническое обеспечение мероприятия, тогда как расходы на питание составили около 8%.

Выездные заседания правительства проводятся нечасто и используются для обсуждения вопросов, непосредственно связанных с конкретным регионом. В этот раз основной темой стало развитие восточного приграничья Латвии, а также вопросы безопасности и устойчивости региона.

О намерении провести заседание именно в Латгале премьер-министр Андрис Кулбергс объявил вскоре после вступления нового правительства в должность. По его словам, такой формат должен помочь правительству лучше понять проблемы региона, принять решения по укреплению безопасности, поддержке туризма и устранению наиболее актуальных для жителей вопросов.

Государственная канцелярия подчеркивает, что дополнительные расходы на проведение заседания были сведены к минимуму за счет использования существующей государственной инфраструктуры и уже действующих договоров на оказание услуг.

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#безопасность #бюджет #расходы #правительство #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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