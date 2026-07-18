Выездное заседание Кабинета министров, которое в конце июня прошло на военной базе «Лузнава» в Латгале, обошлось государству в 3454 евро. Основная часть расходов пришлась на техническое обеспечение мероприятия, тогда как кофе-пауза стоила менее 300 евро.
Как сообщили в Государственной канцелярии, при подготовке заседания ставилась задача максимально использовать уже имеющиеся государственные ресурсы и провести мероприятие с минимальными дополнительными расходами.
Заседание прошло 27 июня на военной базе «Лузнава» Национальных вооруженных сил в Резекненском крае. Для его организации использовали инфраструктуру Государственной канцелярии и самой военной базы, а внешних подрядчиков привлекли только там, где государственные учреждения не могли обеспечить необходимые услуги самостоятельно.
Наибольшей статьей расходов стало техническое сопровождение заседания. За звуковое оборудование, аудиозапись, организацию видеотрансляции пресс-конференции и подготовительные работы было заплачено 3170 евро с учетом НДС.
Эти услуги предоставила компания «4.vara», с которой у Государственной канцелярии действует договор, заключенный по итогам процедуры государственных закупок.
Еще 284 евро с НДС были потрачены на кофе-паузу. Кейтеринг обеспечило предприятие общественного питания из Латгале.
Если разделить общую сумму расходов, то почти 92% затрат пришлось именно на техническое обеспечение мероприятия, тогда как расходы на питание составили около 8%.
Выездные заседания правительства проводятся нечасто и используются для обсуждения вопросов, непосредственно связанных с конкретным регионом. В этот раз основной темой стало развитие восточного приграничья Латвии, а также вопросы безопасности и устойчивости региона.
О намерении провести заседание именно в Латгале премьер-министр Андрис Кулбергс объявил вскоре после вступления нового правительства в должность. По его словам, такой формат должен помочь правительству лучше понять проблемы региона, принять решения по укреплению безопасности, поддержке туризма и устранению наиболее актуальных для жителей вопросов.
Государственная канцелярия подчеркивает, что дополнительные расходы на проведение заседания были сведены к минимуму за счет использования существующей государственной инфраструктуры и уже действующих договоров на оказание услуг.
Sestdien, 2026. gada 27. jūnijā, Ministru kabinets aizvadīja ārkārtas izbraukuma sēdi Latgalē. Slēgtajā sēdē valdība vērtēja turpmāko rīcību valsts austrumu pierobežas drošības stiprināšanai, kā arī izskatīja virkni citu jautājumu.— Valdības māja (@Brivibas36) June 27, 2026
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