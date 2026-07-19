Выборы заставляют политиков расширить «фронт борьбы». И это беспроигрышный вариант, поскольку чужеземцы пугают и настораживают всех латвийцев – независимо от национальности.

За четыре года все изменилось

Если сравнивать прошлую предвыборную кампанию в Сейм с нынешней, то бросается в глаза одно разительное отличие: четыре года назад политики не говорили или почти не говори о необходимости ограничить миграцию из третьих стран. Никто особо пугал себя и избирателей экзистенциальной опасностью миграции, то есть тем, что наплыв мигрантов угрожает самому существованию латвийской нации и государственности!

Значит ли это, что политики за последние четыре года прозрели? Нет! Просто реально изменилась политическая повестка дня и настроения в обществе.

Вспомним, что прошлые выборы проходили всего полгода спустя после начала полномасштабной войны на Украине. В одной части общества царила растерянность, в другой — страх, в третьей — даже злоба.

Понятно, что политики должны были реагировать на ситуацию. Эксперты по-прежнему уверены, что своим невероятным успехом на выборах образца октября 2022-го года «Новое Единство», получившее 26 мандатов, «обязана» именно войне – лидеры «Нового Единства» умело эксплуатировали возникшие в обществе страхи и желание стабильности, предсказуемости. Тогда действительно эта политическая сила четко уловила настроения значительной части избирателей и попала в десятку. Другие правые силы при этом запустили еще более жесткую риторику в отношении русскоязычных. И все это сработало!

Сегодня, когда война на Украине идет уже пятый год, политики прекрасно понимают, что одной антироссийской и даже антирусской риторики явно мало для завоевания политических очков и мобилизации того же национально настроенного электората.

Нет, конечно, можно использовать «русский вопрос» и в ходе этой предвыборной кампании, но скорее точечно, эпизодически и даже в какой-то степени мелко – ну, например, забавно наблюдать, как видные деятели Нацобъединения вроде Пунтулиса, Ратниекса и примкнувшего к ним Аболиньша сражаются с вывеской на русском театре в Старой Риге. Мол, пусть театр продолжает ставить постановки на русском, но вот написать на афише оригинальное название спектакля кириллицей мы не позволим!

Чужаков все больше

Однако в целом, не отказываясь от педалирования «русского вопроса», идеологи того же Нацобъединения поняли, что национально (и не только!) настроенных латышей больше волнуют не таблички на русском и не то, что 37 процентов населения от своего родного языка не отказались, а явный рост числа мигрантов из стран третьего мира. А то, что такой рост есть и он значительный, видно и без официальной статистики – достаточно посмотреть на центр Риги, да и на теперь уже столичные микрорайоны.

Если же обратиться к статистике, то в 2022-м году общее число обладателей временных и постоянных видов на жительство насчитывало 109 443 человек, то в конце минувшего года – уже 127 809 человек. При этом сложно установить, сколько граждан третьих стран с видом на жительство в другой стране ЕС въезжают в Латвию через внутреннюю границу Евросоюза. Плюс нелегалы.

Нужно заметить, что лидеры Нацобъединения, понимая, что если они будут медлить, то эту тему оседлают конкуренты, весьма резво взялись за «миграционный вопрос». Нынешний глава МВД Янис Домбрава инициировал даже создание в Сейме специальной следственной комиссии по миграции. По иронии судьбы, теперь Домбрава, как министру, и придется внедрять те рекомендации, которые он сам давал, работая в парламентской следственной комиссии.

Квоты и другие ограничения

Кстати, на ближайшем заседании Кабмина планируется утвердить план действий правительства, в котором есть и вопросы ограничения миграции.

Вот что планируется сделать до выборов, то есть до 3-го октября:

«1) Подготовлены и представлены предложения к законопроекту об изменениях в Законе об иммиграции с установлением требования владения латышским языком (по меньшей мере на уровне А2) для иностранных граждан, обучающихся в Латвии по меньшей мере два года.

В Сейм внесен законопроект об изменениях в Законе о высших учебных заведениях с ужесточением ответственности вузов за приглашенных студентов.

Внесены изменения в правила Кабинета министров от 10 октября 2006 года № 846 «Правила о требованиях, критериях и порядке приема на учебные программы и государственной поддержке граждан, добровольно заявивших о себе в службу государственной обороны и завершивших ее» с установлением требований вступительной проверки SAT или равноценной вступительной проверки для основной учебы иностранных граждан.»

Еще хотят «реализовать мероприятия «плана контроля граждан третьих стран в Латвии», включенного в информационный доклад «о совершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих стран в Латвии».

Также этим планом предусматривается и введение квот, то есть максимально допустимого количества выдаваемых временных видов на жительство в год.

Впрочем, сперва еще нужно предусмотреть соответствующие изменения в Законе об иммиграции, который был возвращен президентом в Сейм на доработку, то есть еще не вступил в силу.