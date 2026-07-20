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Бывший глава департамента образования Риги «покатался» на служебном авто на 7800 евро 1 449

Политика
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума
ФОТО: LETA

Прокуратура оштрафовала бывшего директора Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивара Баламовскиса на 7800 евро за нарушения, связанные с использованием служебного автомобиля. Кроме того, ему на один год запрещено занимать должности государственного должностного лица.

Как сообщили в прокуратуре, Баламовскис был привлечен к ответственности за подделку документа из корыстных побуждений и использование поддельного документа.

Следствие установило, что в один день ноября и восемь дней декабря 2025 года чиновник после окончания рабочего дня использовал закрепленный за ним служебный автомобиль для личных поездок, не связанных с выполнением служебных обязанностей.

Чтобы скрыть эти поездки и избежать собственных расходов на транспорт и топливо, он вносил в маршрутные листы недостоверные сведения. Согласно документам, автомобиль якобы завершал и начинал маршрут на служебной парковке, хотя фактически использовался в личных целях.

В прокуратуре подчеркнули, что материального ущерба Рижскому самоуправлению причинено не было.

Уголовное дело завершилось в начале июля вынесением прокурором предписания о наказании. Помимо штрафа в размере 7800 евро, бывшему руководителю запрещено в течение года занимать должности государственного должностного лица.

За подобные преступления латвийское законодательство предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, общественные работы, пробационный надзор или денежный штраф, а также запрет занимать определенные должности сроком до пяти лет.

Ранее Баламовскис добровольно покинул пост директора департамента. Он признал, что действительно использовал служебный автомобиль, чтобы после работы добираться домой, однако не отразил эти поездки в маршрутных документах.

По словам бывшего чиновника, нарушения произошли в период особенно высокой нагрузки, когда департамент одновременно занимался подготовкой бюджета Рижской думы, переходом на Единую школу и планированием реформы школьной сети. Он отметил, что в то время регулярно выполнял служебные обязанности и после окончания официального рабочего дня.

Баламовскис также заявил, что признает допущенные нарушения и берет на себя ответственность за совершенные ошибки.

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#коррупция #прокуратура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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