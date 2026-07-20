Призывы к народу затянуть пояса, обещания госаппарата сократить свои расходы нисколько не помешали правящим заложить в госбюджет непрерывное увеличение доходов чиновников в течение трёх лет.

Общий госбюджет становится меньше, зато расходы на вознаграждение в рамках основных государственных функций — больше: почти на 57 миллионов евро,пишет Grani.lv.

Согласно третьему приложению к закону «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетной рамке на 2026, 2027 и 2028 годы», на вознаграждение работников, обеспечивающих выполнение основных государственных функций, в 2026 году предусмотрено 1 881 173 890 евро, в 2027 году сумма увеличивается до 1 890 277 005 евро, а в 2028 году до 1 938 066 760 евро. Итого за два года расходы вырастут на 56 892 870 евро.

Заметьте — речь идёт об уже утверждённых показателях бюджета на 2026-2028 годы. Сейчас осенью, после выборов, законодательная и исполнительная власти начнут показательно размахивать ножницами, крича, как они урежут государственные расходы там и сям. Но на грядущее увеличение вознаграждения чиновников это не повлияет: оно уже утверждено, куда надо впечатано и обсуждению не подлежит.

При этом, если внимательно рассмотреть бюджетную графу «Atlīdzība» по министерствам, то отчётливо видно, какие отрасли у нас являются привилегированными, а какие еле принимаются в расчёт. (Напомним, что категория «Atlīdzība» — это заработная плата, доплаты, премии, денежные награды, обязательные социальные взносы работодателя, компенсации и другие связанные с персоналом выплаты).

На первом месте по увеличению вознаграждений сотрудникам — Министерство обороны: в 2026 году — это 424 700 493 евро; в 2027 году — 453 165 928 евро; в 2028 году — 501 358 572 евро. Рост за два года составит: 76 658 079 евро или 18%. Речь как о сотрудниках центрального аппарата, так и военнослужащих, а также работниках других структур оборонной системы.

Оборона определена одним из главных приоритетов государственного бюджета, поэтому именно здесь предусмотрен наиболее значительный рост расходов. И всё же для обычного налогоплательщика такая расстановка приоритетов выглядит весьма показательно: когда дополнительные средства требуются на оборону, речь идёт о десятках миллионов евро. Когда же финансирование необходимо больницам, школам, социальной поддержке, региональным услугам или помощи жителям, государство сразу ссылается на то, что бюджет не резиновый.

А вот действительно странный пример: Сейм. Расходы на вознаграждение в 2026 году составят 31 034 379 евро, в 2027 году – 32 619 653 евро, в 2028 году – 32 998 690 евро. То есть рост за два года — 1 964 311 евро, или около 6,3%.

Здесь речь именно о расходах на вознаграждение депутатов, а не о бюджете Сейма. Согласитесь — классно рассказывать народу о том, как ему надо следует экономить, зная, что у тебя самого доходы повысятся.

Правительству тоже не отказано в повышении вознаграждения: в 2026 году — 9 673 757 евро, в 2027 году — 9 954 179 евро, в 2028 году – 9 944 932 евро. Хотя на фоне депутатов Сейма оно выглядит куда скромнее: по сравнению с 2026 годом рост составит 271 175 евро.

В Министерство благосостояния прибавка невелика, его расходы на вознаграждение по основным функциям меняются так: в 2026 году — 83 467 494 евро; в 2027 году — 82 638 547 евро, в 2028 году — 83 530 097 евро. То есть в конечном итоге сумма становится больше на 62 603 евро.

А вот остальные министерства реально сокращают расходы на вознаграждения. Между 2026 и 2028 годами расходы уменьшаются:

в Министерстве внутренних дел – на 5 573 232 евро; в Министерстве юстиции – на 3 324 996 евро; в Министерстве иностранных дел – на 2 812 392 евро; в Министерстве финансов – на 2 607 483 евро; в Министерстве здравоохранения – на 1 853 262 евро; в Министерстве культуры – на 1 235 346 евро; в Министерстве экономики – на 1 085 229 евро; в Министерстве земледелия – на 734 391 евро; в Министерстве умного управления и регионального развития – на 526 139 евро; в Министерстве климата и энергетики – на 406 502 евро.

Сокращение предусмотрено также у Государственной канцелярии президента, Государственного контроля, Верховного суда, прокуратуры и ряда других учреждений.

Для налогоплательщика картина складывается очень показательная.

МВД, здравоохранение и культура — минус. Сейм — плюс.

Особенно выразительно цифры выглядят при прямом сравнении. Министерство здравоохранения должно уменьшить расходы на вознаграждение почти на 1,9 млн евро. Министерство внутренних дел — почти на 5,6 млн евро. А Сейм за тот же период увеличит их почти на 2 млн евро.

Что ж, удивляться не приходится. Это давняя традиция в Латвии — под лозунги об урезании расходов государственного управления делать ровно противоположное. В итоге после каждой реорганизации и оптимизации чиновников становится не меньше, а больше. Присяжный адвокат Янис Дзанушканс назвал это в интервью TV24 «латвийским феноменом».

В качестве примера он привел активно обсуждаемую сейчас возможность ликвидации Министерства климата и энергетики после парламентских выборов (хотя ходят слухи, что это может произойти и до). По мнению адвоката, даже если такое решение будет принято, это вовсе не гарантирует сокращения государственных расходов. Причина проста: государственные служащие не теряют работу, а лишь переходят в другие структуры. «Чиновников просто переведут на другие рабочие места», — отметил эксперт.

Известен и другой латвийский парадокс: чем хуже идут дела в стране, тем лучше дела у чиновничества. Напоминаем, что в прошлом году средняя зарплата в госсекторе превысила среднюю зарплату в частном секторе, составив 1886 евро в месяц (против 1781 евро у частников). И это тоже случилось под клятвенные обещания правящей коалиции сократить расходы на госаппарат и ограничить прирост фонда зарплат в публичном секторе.

Но каким образом тогда наш бюджет сведёт концы с концами? Как справедливо полагает политолог Филипп Раевский, это мы узнаем лишь после выборов. В программе Nra.lv sarunas он заявил, что правительство не решится принять непопулярные решения о сокращении бюджетных расходов до голосования, хотя в правительственной декларации заявлены планы по снижению бюджетного дефицита и постепенному достижению сбалансированного бюджета.

При этом, по мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попросту растрачиваем около 2,5 миллиарда евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», –отметил политолог.

Где же взять деньги? Рецептов тут лишь два: снизить государственные расходы или повысить населению налоги. Опубликованный выше расклад по вознаграждениям в рамках основных государственных функций показывает: тут власти сокращать ничего не собираются, наоборот — налицо повышение почти на 57 миллионов евро.

Значит остаётся только повышение налогов. Иного варианта просто нет.