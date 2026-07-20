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Глава Продовольственно-ветеринарной службы неплохо заработал в прошлом году 0 138

Политика
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марис Балодис
ФОТО: LETA

Генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис в 2025 году получил почти 68,6 тыс. евро вознаграждения. Согласно опубликованной декларации должностного лица, за год он также приобрел недвижимость в Сигулде и автомобиль Opel Mokka.

Согласно декларации, доход Балодиса на посту генерального директора ПВС в прошлом году составил 68 588 евро. Это примерно на 1,4% больше, чем годом ранее, когда его вознаграждение составляло 67 650 евро.

Помимо зарплаты, руководитель ПВС получил 175 евро в виде процентов по вкладу в Swedbank.

Из декларации также следует, что в течение года Балодис приобрел недвижимость в Сигулде стоимостью 28 500 евро, а также автомобиль Opel Mokka 2021 года выпуска за 18 000 евро.

К концу прошлого года в его совместной собственности находились земельный участок и земельный участок с постройками в Бирзгальской волости Огрского края, а также еще один земельный участок в Сигулде. Кроме того, Балодису принадлежит грузовой прицеп Tiki CE200-R 2016 года выпуска.

Декларации должностных лиц ежегодно публикуются для обеспечения прозрачности доходов, имущества и крупных сделок государственных чиновников. Они позволяют увидеть, как изменилось имущественное положение руководителей государственных учреждений за прошедший год.

Марис Балодис возглавляет Продовольственно-ветеринарную службу с 2010 года. Его нынешний срок полномочий рассчитан до 15 апреля 2030 года.

Продовольственно-ветеринарная служба находится в ведении Министерства земледелия и отвечает за государственный контроль в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарии.

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#недвижимость #финансы #доходы #автомобили #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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