Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что по-прежнему считает необходимым пересмотреть систему государственного финансирования неправительственных организаций. По его словам, речь идет не об отказе от поддержки НПО, а о большей прозрачности расходования бюджетных средств.

В интервью Латвийскому радио глава правительства подчеркнул, что никогда не предлагал полностью прекратить финансирование неправительственного сектора. Однако, по его мнению, государство должно лучше понимать, на что расходуются примерно 200 млн евро, ежегодно направляемые НПО.

«У меня нет представления, на что тратятся эти деньги», — заявил Кулбергс.

Премьер также считает, что действующую систему оплаты участия представителей НПО в Совете по реализации меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров и неправительственными организациями необходимо пересмотреть. По его мнению, практика выплаты вознаграждений за участие в заседаниях себя исчерпала.

В то же время Кулбергс признал, что многие неправительственные организации эффективно выполняют делегированные государством функции. В таких случаях, по его мнению, финансирование должно предоставляться на конкурсной основе.

Фактически премьер предлагает разделять поддержку общественных инициатив и оплату конкретных государственных услуг, которые НПО выполняют по поручению государства.

В качестве примера Кулбергс привел свой опыт работы руководителем Auto asociācija. По его словам, ассоциация не получала государственного финансирования, хотя представляет интересы автомобильной отрасли.

Высказывания премьер-министра ранее вызвали резкую реакцию со стороны представителей неправительственного сектора. Директор Латвийской платформы сотрудничества в целях развития (LAPAS) Инесе Вайваре заявила, что подобные заявления подрывают доверие общества к гражданским организациям. По ее мнению, развернувшаяся дискуссия вокруг НПО напоминает информационную кампанию, направленную на ослабление гражданского общества.

Таким образом, спор между правительством и неправительственным сектором продолжается. В ближайшее время одной из главных тем обсуждения, вероятно, останется вопрос о том, как сделать использование государственного финансирования более прозрачным, не снижая при этом роль НПО в выполнении общественно значимых задач.