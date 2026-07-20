Мэру Екабпилса Райвису Рагайнису предъявлено обвинение в незаконном хранении мощного пневматического оружия без необходимого разрешения. Сам политик утверждает, что приобрел его около 20 лет назад и не знал, что нарушает закон.

Как сообщает Латвийское телевидение (LTV), пневматическое оружие было обнаружено во время обыска в доме Рагайниса. Следственные действия проводились в рамках расследования Европейской прокуратуры по делу о возможных коррупционных нарушениях при строительстве противопаводковой дамбы в Екабпилсе.

По словам мэра, он много лет является охотником и хранил пневматическое оружие в сейфе вместе с охотничьим ружьем, на которое у него имеются все необходимые разрешительные документы.

Рагайнис утверждает, что купил это оружие около двух десятилетий назад и был уверен, что его хранение не требует отдельного разрешения.

Политик также сообщил, что, скорее всего, уголовное дело будет рассматриваться в суде в общем порядке. Заключать соглашение с прокуратурой о наказании он не намерен, поскольку это означало бы необходимость немедленно оставить должность мэра.

Это обвинение не связано напрямую с расследованием возможных коррупционных нарушений при строительстве защитной дамбы. Однако именно в ходе следственных мероприятий по этому делу сотрудники правоохранительных органов обнаружили пневматическое оружие.

Напомним, в 2025 году в рамках расследования строительства противопаводковой дамбы в Екабпилсе были задержаны пять человек, среди которых оказался и Райвис Рагайнис.