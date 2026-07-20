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После хлеба и молока: в Латвии хотят снизить НДС еще на ряд продуктов 0 388

Политика
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хлеб
ФОТО: Unsplash

В Латвии могут расширить перечень продуктов питания, на которые распространяется пониженная ставка НДС. По словам министра экономики Виктора Валайниса, если нынешний эксперимент окажется успешным, правительство готово обсуждать снижение налога и для других категорий продуктов.

Об этом министр заявил в эфире программы «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении. По его словам, Министерство экономики намерено инициировать дискуссию о более широком применении пониженной ставки НДС.

Валайнис подчеркнул, что действующая сейчас мера рассматривается как пилотный проект. Если она покажет ожидаемый эффект, список товаров с льготной ставкой может быть расширен.

Сейчас власти внимательно следят за тем, чтобы снижение налога действительно отражалось на ценниках в магазинах, а не оставалось на уровне производителей, поставщиков или торговых сетей.

Министр отметил, что контроль за применением пониженной ставки НДС был существенно усилен. Проверки продолжатся и в следующем году, а параллельно государство продолжит собирать данные о ценах на продукты питания.

Именно эти наблюдения должны показать, получают ли покупатели реальную выгоду от снижения налога. Такой мониторинг планируется вести еще как минимум год.

С 1 июля в Латвии пониженная ставка НДС в размере 12% вместо прежних 21% действует для четырех основных групп продуктов питания: хлеба, молока, мяса птицы и яиц. Пока эта мера введена в качестве эксперимента сроком на один год — до 30 июня 2027 года.

От результатов пилотного проекта будет зависеть, сохранится ли льготная ставка после завершения эксперимента и распространится ли она на другие продукты питания.

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#налоги #цены #Латвия #НДС #правительство #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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