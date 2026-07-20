Генеральный прокурор Латвии Арминс Мейстерс сообщил, что прокуратура требует отменить два решения правительства о поддержке деревообрабатывающих предприятий. Если Кабинет министров согласится с этим, компании могут быть обязаны вернуть полученные скидки при покупке древесины у «Латвийских государственных лесов».

Прокуратура Латвии добивается отмены двух решений Кабинета министров, на основании которых деревообрабатывающие предприятия получили льготные условия при закупке древесины. Об этом сообщил генеральный прокурор Арминс Мейстерс в интервью TV3.

По его словам, в правительство уже направлен официальный протест с требованием пересмотреть ранее принятые протокольные решения.

Прокуратура считает, что они были основаны на недостоверной информации.

Кабинет министров должен рассмотреть этот вопрос до 24 июля.

Если правительство отменит спорные решения, предприятиям придется вернуть АО «Латвийские государственные леса» (Latvijas valsts meži) разницу между льготной и обычной стоимостью древесины, которая образовалась благодаря предоставленным скидкам.

Мейстерс также рассказал о ходе уголовного расследования, связанного с этой историей. По его словам, сейчас статус подозреваемых получили десять человек, а следствие находится в активной фазе.

Кроме того, генеральный прокурор сообщил, что прокуратура приняла от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследование уголовного дела, связанного с проектом Rail Baltica.

Отдельно Мейстерс прокомментировал свои недавние резкие заявления в адрес бывшего министра земледелия Арманда Краузе. Ранее он публично заявил, что экс-министр должен извиниться за принятые решения и задуматься о завершении политической карьеры после выводов Государственного контроля. Генеральный прокурор подчеркнул, что считает подобные высказывания допустимыми. По его словам, как должностное лицо и как гражданин Латвии он имеет право открыто выражать свою позицию по вопросам, имеющим общественное значение.

Вместе с тем Мейстерс признал, что публичные конфликты между высокопоставленными представителями государственной власти сейчас нежелательны. По его мнению, в условиях сложной международной обстановки подобные разногласия могут использоваться государством-агрессором в собственных интересах, поэтому государственным институтам важно сохранять единую позицию.

Ранее Совет по вопросам правосудия уже рассмотрел ситуацию вокруг заявлений генерального прокурора и пришел к выводу, что оснований для проверки его соответствия занимаемой должности нет.