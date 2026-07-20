Власти Латвии рассматривают новые способы борьбы с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Среди возможных мер — обязательные консультации с психологом для нарушителей и введение ответственности для пассажиров, которые сознательно садятся в машину к нетрезвому водителю.

Министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что, несмотря на введение уголовной ответственности за тяжелое алкогольное опьянение за рулем, проблема по-прежнему остается острой. По его мнению, одна из причин — слишком мягкие судебные решения, из-за которых нарушители спустя некоторое время снова оказываются за рулем, пишет ЛЕТА.

Министр считает, что одними полицейскими рейдами проблему решить невозможно, поскольку она во многом связана с отношением людей к алкоголю и собственной ответственности.

По словам Домбравы, человек, который в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения садится за руль, представляет серьезную угрозу для окружающих. Поэтому он считает возможным в будущем обязать таких нарушителей проходить психологическую терапию или аналогичные программы.

Еще одна инициатива касается пассажиров. Министр допустил, что в перспективе можно было бы рассмотреть введение ответственности для людей, которые сознательно соглашаются ехать с нетрезвым водителем.

«Здесь действительно есть прямая ответственность всех, кто находится в этом автомобиле», — заявил Домбрава, отметив, что ему трудно понять мотивы людей, которые добровольно идут на такой риск.

Министр юстиции Эдвард Смилтенс также считает, что борьба с пьянством за рулем требует новых подходов. По его мнению, необходимо оценить эффективность существующих профилактических кампаний и понять, действительно ли они меняют поведение людей.

Он отметил, что в эпоху социальных сетей обычных информационных сообщений уже недостаточно. Чтобы повлиять на людей, необходимо вызывать эмоциональный отклик и чувство личной ответственности.

Говоря об ответственности пассажиров, Смилтенс сообщил, что ожидает выводов Министерства внутренних дел и Государственной полиции, после чего можно будет обсуждать возможные изменения законодательства.

Министр подчеркнул, что пассажиры нередко способны предотвратить трагедию, убедив нетрезвого человека отказаться от поездки или не позволив ему сесть за руль.

Напомним, что с ноября 2022 года в Латвии действует уголовная ответственность за управление автомобилем при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле. Закон также предусматривает конфискацию транспортного средства либо взыскание его стоимости с нарушителя, если автомобиль ему не принадлежит.

За такое преступление может грозить лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор и запрет на управление транспортными средствами на пять лет.