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В Латвии признали, что Rail Baltica вряд ли достроят к 2030 году 3 841

Политика
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: rail baltica
ФОТО: LETA

Проект железной дороги Rail Baltica, вероятнее всего, не удастся завершить до границы с Эстонией к 2030 году. Такое заявление сделал министр экономики Виктор Валайнис, призвав сосредоточиться на запуске хотя бы части маршрута и сокращении расходов на строительство.

В эфире программы «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр признал, что завершение строительства к ранее заявленному сроку выглядит маловероятным.

При этом, по его словам, сейчас важно найти практическое решение, которое позволит как можно быстрее запустить движение поездов и показать обществу первые реальные результаты реализации проекта.

Еще одной ключевой задачей Валайнис назвал снижение стоимости строительства. По его мнению, власти должны как можно скорее получить четкое понимание того, каким образом можно сократить расходы на реализацию Rail Baltica.

Фактически речь идет о смене акцента: вместо завершения всего проекта к определенной дате правительство все чаще говорит о поэтапном вводе инфраструктуры в эксплуатацию и поиске более экономичных решений.

Заявление министра совпадает с оценками других членов правительства. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что завершение проекта к 2030 году уже не выглядит реалистичным. По его мнению, самым ранним возможным сроком окончания строительства в Латвии может стать 2035 год.

Похожую позицию высказал и министр финансов Марис Кучинскис, отметив, что в завершение Rail Baltica к 2030 году «уже никто не верит».

Одной из главных причин пересмотра сроков остается стремительный рост стоимости проекта. По последним оценкам, первый этап Rail Baltica в странах Балтии обойдется примерно в 14,3 млрд евро. На Латвию приходится около 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации расходы могут увеличиться до 6 млрд евро.

Общая стоимость всей магистрали в странах Балтии сейчас оценивается в 23,8 млрд евро. Для сравнения: в анализе затрат и выгод, подготовленном в 2017 году, реализация проекта оценивалась всего в 5,8 млрд евро.

Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы с Польшей. После завершения магистраль должна соединить страны Балтии с европейской железнодорожной сетью.

В ближайшие годы главным вопросом для проекта станет не только поиск финансирования, но и определение того, какие участки удастся ввести в эксплуатацию раньше остальных и как при этом удержать дальнейший рост затрат.

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#железная дорога #финансы #Латвия #транспорт #строительство #инфраструктура #экономика #Rail Baltica
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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