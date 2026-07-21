Публицист и общественный деятель Юрис Улманис уже не в состоянии сдержать свой русофобский запал.

Публицист Юрис Улманис уже не первый месяц продолжает отчаянную борьбу с русским языком и, в частности, он требует закрыть русский театр им. М. Чехова. А на днях он в социальной сети X похвастался своей радикальной статьей в эмигрантском издании США "Латвия в Америке":

"От всей души благодарю газету «Латвия в Америке» за публикацию моей статьи!

Моя статья — о государственном хребте Латвии и национальном самоуважении, которое слишком долго менялось на трусливые компромиссы. Сегодня русификация продолжается и русский по-прежнему нагло доминирует в нашей городской среде. Я призываю латышей и эмигрантские организации больше не молчать и бороться за идею - Латвия для латышей!

Мы должны в бескомпромиссном настойчивости потребовать:

только латышский язык во всех государственных учреждениях, среде и СМИ.

приступить к прекращению финансирования @chehova_teatris и любых других инструментов русификации.

прекращение двуязычия, которое десятилетиями отравляет и раскалывает наше общество.

Пора показать неукоснительное национальное самоуважение и твердый хребет - защитим латышскую Латвию!"