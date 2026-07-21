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Брижит Макрон похвалила наряд супруги премьера Латвии во время визита в Париж 2 882

Политика
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Супруги Кульберги
ФОТО: Valsts kanceleja

Жена премьер-министра Латвии Анна Кульберга рассказала, что первая леди Франции Брижит Макрон лично отметила ее элегантный образ во время мероприятий по случаю Дня взятия Бастилии.

После официального визита латвийской делегации во Францию внимание общественности привлек не только сам премьер-министр Андрис Кульберг, но и его супруга Анна. В социальных сетях активно обсуждали стиль и элегантность пары, а, как оказалось, комплименты прозвучали не только от пользователей интернета.

По словам Анны Кульберги, во время торжественных мероприятий в Париже ее наряд высоко оценила первая леди Франции Брижит Макрон.

«Госпожа Макрон лично похвалила мой элегантный наряд», — поделилась Анна в Instagram.

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Valsts kanceleja.

Она также рассказала, что поездка оказалась очень насыщенной. По ее словам, два дня прошли в непрерывных встречах и переговорах, а супруг постоянно напоминал, что такие визиты — это прежде всего работа, а не светские мероприятия.

«Он работал с невероятной энергией, уверенностью и чувством ответственности перед своей страной», — написала она, подчеркнув, что рядом с европейскими лидерами Андрис Кульберг чувствовал себя естественно и уверенно.

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Instagram.

Поездка латвийской делегации в Париж стала поводом не только для важных политических встреч, но и привлекла внимание к образу первой леди Латвии. Комплимент от Брижит Макрон лишь усилил интерес к появлению супругов Кульбергов на международной арене.

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#мода #Латвия #дипломатия #социальные сети #стиль #Париж #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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