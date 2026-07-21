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Госдолг Латвии за 25 лет вырос в 25 раз и к 2030 году может превысить 30 млрд евро 0 79

Политика
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: деньги

Государственный долг Латвии продолжает расти и, согласно прогнозам Министерства финансов, к 2030 году впервые превысит 30 млрд евро. Основной причиной ожидаемого увеличения расходов называют планы по наращиванию финансирования обороны.

За последние 25 лет объем государственного долга страны вырос в 25 раз. Если в 2000 году он составлял около 800 млн евро, или 12,4% внутреннего валового продукта (ВВП), то к 2025 году превысил отметку в 20 млрд евро, пишет Dienas Bizness.

Самый резкий рост пришелся на периоды кризисов. Во время мирового финансового кризиса с 2008 по 2011 год долг увеличился с 1,9 млрд почти до 9 млрд евро. Еще один заметный скачок произошел в период пандемии Covid-19: с 2020 по 2022 год показатель вырос с 12,9 млрд до 16 млрд евро.

Рост продолжился и после пандемии. С 2023 по 2025 год государственный долг увеличился еще примерно на 4 млрд евро, превысив ранее сделанные прогнозы.

Согласно актуальным макроэкономическим прогнозам Министерства финансов, к 2030 году объем государственного долга может достичь 30,4 млрд евро. По отношению к экономике страны это составит около 54% ВВП против прогнозируемых 47% ВВП в 2025 году.

Если этот прогноз реализуется, показатель станет самым высоким в современной истории Латвии по отношению государственного долга к объему экономики. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году, когда долг достигал 48,6% ВВП.

Одной из главных причин дальнейшего роста называется план по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП. Как отмечается в публикации, финансировать такие расходы без дополнительных заимствований будет сложно, а повышение существующих налогов или введение новых в нынешней политической ситуации считается маловероятным.

При этом речь идет именно о прогнозе, который может измениться в зависимости от экономической ситуации, темпов роста ВВП, бюджетной политики и других факторов.

Если же нынешняя динамика сохранится, то за три десятилетия государственный долг Латвии увеличится почти в 38 раз — с 800 млн евро в 2000 году до более чем 30 млрд евро к 2030-му.

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#covid-19 #финансы #Латвия #оборона #государственный долг #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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