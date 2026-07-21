C 1 января 2027 года в эфире частных радиостанций Латвии перестанет вещать реклама на русском языке – это решение направлено на рассмотрение Сейма, и, с огромной долей вероятности, будет утверждено в ходе рассмотрения поправок к Закону об электронных средствах массовой информации.

Кто эти люди

Причем, что характерно – запрет коснется не государственных или муниципальных предприятий, что могло бы быть воспринято как желание законодателей осуществить своего рода лингвистическую интервенцию. А именно что – коммерческих джинглов, которые конкретный предприниматель рассчитывал на целевую аудиторию. Тем самым, легким движением руки депутаты поломали то, что нормально работало с 1994 года, когда появилось первое в ЛР частное радио на русском языке – SWH+. Разумеется, запретят русскоязычную рекламу и на ТВ, хотя ее практически нет.

Инициаторами данного, не убоимся пафосного эпитета, беспрецедентного вмешательства в бизнес-сферу, выступили два депутата Национального объединения. Артурс Бутанс (1992 г.р, предприниматель в отельно-ресторанной сфере, руководитель проектов Курземского бизнес-инкубатора и Лиепайского университета) и Юргис Клотиньш (1985 г. р., контрабасист Национального симфонического оркестра, с 2011 – профессиональный политик).

– Данные указывают, что убедительно большая часть жителей государства понимают латышский язык. Считаем, что пришел момент, чтобы перейти на озвучивание рекламы в передачах на государственном языке, – заявил А.Бутанс. «Это также связано с соображениями безопасности, – продолжил парламентарий. – Ибо не все люди понимают иностранные языки. В том числе самодостаточные иностранные языки в Латвии. И люди вправе знать, что в рекламах озвучивается. Нет ли там каких-то антигосударственных призывов? И каких-то угрожающих безопасности намеков».

Ну, действительно, ведь в звучащем на волнах FM ролике, может быть зашифрованное послание… Тем паче, что примеры в истории уже бывали – скажем, 90 лет назад путч испанских генералов вообще начался, по легенде, со сводки погоды! Так что, по логике А.Бутанса, надо было бы перевести на латышский язык и метеорологические прогнозы – ведь в таком случае передать вражеские «намеки» по радио будет затруднительно. Хотя… ведь парламентарий сам признал, что в стране практически все понимают по-латышски; следовательно, и враждебные элементы могут использовать трансляции на госязыке.

В такой запутанной ситуации, да еще по жаре, вполне могли бы поспособствовать несколько санитаров с длинными, влажными полотенцами. Однако, вместо того, чтобы вызвать специалистов, рассмотрение инициативы в Сейме продолжили – ведь дело шло на Комиссии по правам человека и общественным делам, известном экспертном сообществе в сфере предпринимательства…

«Я думаю, им понравится»

Аурелия Иева Друвиете, избранная в прошлом месяце на должность председателя Национального совета по электронным средствам массовой информации (вместо долголетнего шефа данной конторы Иварса Аболиньша, который ныне выступает как один из предвыборных хэдлайнеров Нацобъединения) заявила:

– Это, конечно, политическое решение. Мы всегда поддерживали укрепление латышского языка в информационном пространстве. Поддерживаем и это решение. У наших украинских коллег все рекламы на украинском языке, в том числе и на ретранслируемом телевидении.

– Реклама также идеальна для улучшения владения государственным языком, – заметил ветеран латвийского парламентаризма, Александрс Кирштейнс (не принадлежит к фракциям). – Кто откажется от рекламы Piebalgas alus. Ведь не подумают, что автомобильное масло рекламируют или что-то еще. Я думаю, им понравится, всем. Также на комиссии прозвучала свежая идея о том, что размещение рекламы только на госязыке напомнит слушателям, в каком государстве они живут. А то они забыли.

Латвийская рекламная ассоциация, руководимая Байбой Лиепиней, высказалась о «нам неприятном русском языке». – Предприниматели сделали достаточно конкретный вывод. У нас нет данных по радио, но в 2022 году на этих русскоязычных программах было только 12% реклам на латышском языке. А в 2025 году – 57%. Предприниматели сами переходят на латышский язык. Что еще я хочу сказать важного: в какой-то мере существуют риски, что те, кто хочет обращаться к своей аудитории на русском языке, используют социальные медиа, и не только – например, порталы, в том числе зарегистрированные в Латвии. Ибо сегодня там можно говорить на любом языке, что определяется привычками пользователей потреблять содержание.

«Мы поддерживаем латышский язык, вопрос – можно ли сделать это законом?», – высказала косвенное сомнение профессионалка рекламы.

– Вводя такие запреты, это надо делать для всех игроков, которые действуют на рынке, – безапелляционно заявил на это Артурс Бутанс. Иначе, по его словам, возникнут «обстоятельства нечестной конкуренции, когда у одной составляющей медиа реклама может быть только на латышском языке, а у другой, на иных платформах, на любом языке».

Так, секундочку – но ведь только что господа и дамы определились, что русский язык «неприятный», и, следовательно, он никак не может способствовать продажам…

– Наш призыв к отрасли был бы – горизонтально создать технологически нейтральное решение, чтобы это относилось ко всем участникам, – продолжил А.Бутанс.

Его коллега по Национальному объединению, Янис Эглитис, пояснил ситуацию: «Мы говорим о том, что, имея латышский язык в виде государственного, общение между людьми должно быть на латышском языке». А не на «языке государства-агрессора, чье использование нужно сократить по возможности».

– Я не смотрю телевидение, когда посредине фильма начинают орать на каком-то совершенно непонятном языке, – признался Я.Эглитис. – Меня это бесит».

Байба Лиепиня сообщила, что по данным социсследований Kantar, аудитория в ЛР все более переходит в соцсети, потребляя то же видео. Однако, «не так чтобы все русские начали учить латышский язык, чтобы смотреть передачи на латышском».

– Они ищут то, что им интересно на родном языке. Это с одной стороны понятно, так как мы, латыши, тоже хотим потреблять информацию на нашем языке.

Председатель парламентской комиссии Инесе Либиня-Эгнере («Новое Единство»), со своей стороны, поставила задачу Юридическому бюро Сейма рассмотреть изменения языковой политики для всего рекламного рынка, в т.ч. в соцсетях. Вероятно, это можно было бы сделать в рамках Рекламного закона и Закона о печати. Пока же подавляющим большинством принята норма Бутанса-Клотиньша, с переходным периодом до начала будущего года.

Ну а до 21 января 2034 вовсе не станет частного радио на русском.