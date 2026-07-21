Комиссия по этике депутатов Рижской думы в четверг, 23 июля, решит, рассматривать ли высказывание вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, который назвал иммигрантов «обезьянами». Об этом агентству LETA сообщила председатель комиссии Лаума Паэглькална.

Она рассказала, что сама обратилась в комиссию с просьбой оценить публикацию Ратниекса в социальной сети X (бывший Twitter), в которой он назвал иммигрантов «обезьянами».

Сначала комиссия решит, принимать ли заявление Паэглькалны к рассмотрению.

По словам Паэглькалны, политики имеют право публично высказываться по вопросам миграции, в том числе делать резкие заявления и призывать к депортации мигрантов.

Однако, по ее мнению, недопустимо на основании непроверенной информации называть представителей какой-либо этнической группы «обезьянами», приписывая людям черты животных. Такое высказывание нельзя считать проявлением уважительного отношения.

Она считает, что подобные заявления политиков способствуют распространению в обществе стереотипов и усиливают страхи.

«Если человек совершил уголовное преступление, он должен понести наказание независимо от своей национальности или расы. Если же человек нарушил миграционные правила, его можно задержать и выдворить из страны», — подчеркнула Паэглькална.

В свою очередь Ратниекс заявил агентству LETA, что в последние дни получил широкую поддержку со стороны жителей Риги в связи со своим комментарием в социальной сети X.

«От своих слов я не откажусь. Как иначе назвать мужчин, которые пытаются нападать на женщин? Как назвать толпу, которая набрасывается на человека, защищающего женщину?» — заявил Ратниекс.

По его мнению, созыв комиссии по этике депутатов Рижской думы лишь демонстрирует политические приоритеты. Вместо того чтобы обсуждать, как не допустить появления таких людей в Риге и как укрепить общественную безопасность, власти устраивают показательную «судебную расправу» из-за одного эмоционального комментария в социальных сетях, считает вице-мэр.

Он подчеркнул, что подобное давление не заставит его отказаться от работы по вопросам иммиграции, а лишь укрепит его убеждения.