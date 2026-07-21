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Латвия усилит защиту восточной границы: антидронные радары планируют развернуть до конца сентября 7 584

Политика
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военная операция над Латвией
ФОТО: BB.LV/AI

Министерство обороны Латвии намерено уже к концу сентября значительно усилить защиту восточной границы от беспилотников. Для этого вдоль границы планируется развернуть радарные и антидронные системы, объединенные в единую сеть.

Об этом в эфире программы «Rīta panorāma» Латвийского телевидения сообщил министр обороны Райвис Мелнис.

По его словам, уже до конца сентября на восточной государственной границе должны быть размещены радарные системы. Сейчас оборудование необходимо подготовить, интегрировать в общую систему обороны и обеспечить его совместную работу с другими элементами защиты.

Одновременно Министерство обороны планирует приобрести дополнительные системы командования и управления, а также новые радары. Переговоры с потенциальными поставщиками уже ведутся, однако министр не уточнил, о каких компаниях или странах идет речь.

Конечная цель — создать непрерывную систему противодействия беспилотникам вдоль всей восточной границы Латвии.

Сейчас на одном из участков границы уже работает автоматизированная система. Она используется для обучения военнослужащих и проверки оборудования в реальных условиях. Полученный опыт планируется использовать при развертывании аналогичных комплексов на всей протяженности восточной границы.

Создание единой сети позволит не только обнаруживать беспилотники, но и быстрее передавать информацию между различными элементами системы обороны. Это должно сократить время реагирования на возможные нарушения воздушного пространства.

Если работы будут завершены по графику, уже к концу сентября вся восточная государственная граница Латвии должна быть оснащена взаимосвязанными автоматизированными антидронными системами.

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#граница #Латвия #безопасность #радары #технологии #оборона #беспилотники #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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