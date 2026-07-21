Кабинет министров во второй раз снял с повестки дня вопрос о реформе системы оценки инвалидности. Главная причина — опасения по поводу будущих расходов государственного бюджета.

Правительство Латвии вновь отложило рассмотрение подготовленного Министерством благосостояния доклада о реформе системы оценки инвалидности для взрослых. Документ предполагалось обсудить на заседании во вторник, однако его снова исключили из повестки.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что узнал об этом лишь утром перед началом рабочего дня. По его словам, главные возражения связаны с возможной финансовой нагрузкой на государственный бюджет.

При этом министр подчеркнул, что реальные расходы возникнут не раньше 2030 года, поэтому сейчас важно хотя бы концептуально поддержать реформу и запустить пилотный проект, который позволит протестировать новую систему оценки инвалидности и при необходимости доработать ее.

Новая модель предусматривает, что при определении инвалидности основное внимание будет уделяться не диагнозу, а тому, насколько заболевание ограничивает повседневную жизнь человека. Планируется оценивать способность к самообслуживанию, передвижению, общению, ведению домашнего хозяйства, трудовой деятельности и участию в общественной жизни.

Вместо действующей анкеты самооценки предлагается использовать международную методику Всемирной организации здравоохранения WHODAS 2.0. Оценку будут проводить эрготерапевты или физиотерапевты совместно с врачами, а при необходимости применяться специальные протоколы для оценки нарушений зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, психического здоровья и хронических заболеваний.

Министр отметил, что начала пилотного проекта ожидают более 200 тысяч жителей Латвии с инвалидностью. По его словам, большинство социальных партнеров поддерживают реформу, тогда как основные замечания поступили от Министерства финансов.

Финансовое ведомство предупреждает, что бюджетные возможности страны на 2028–2030 годы будут ограничены. Согласно расчетам Министерства благосостояния, реализация реформы потребует дополнительно около 632 тысяч евро в 2029 году, 57 млн евро в 2030 году и почти 69 млн евро ежегодно начиная с 2033 года.

Еще одним спорным вопросом стало предложение повысить пособие по уходу. С 2030 года его планируется увеличить до 450 или 540 евро в месяц в зависимости от степени необходимой помощи. Сейчас размер выплат составляет 213,43 евро для большинства получателей и 413,43 евро для людей, инвалидность которых связана с заболеванием, возникшим в детстве. По мнению министра, такая разница является несправедливой и требует устранения.

Судьба реформы вновь оказалась под вопросом из-за финансовых разногласий между Министерством благосостояния и Министерством финансов. Однако глава ведомства намерен добиваться хотя бы запуска пилотного проекта, считая, что без его испытания невозможно создать более справедливую и современную систему оценки инвалидности.