Как уже сообщалось, правительство решило из 215 пунктов своего плана работ оставить только 150 - на остальное просто нет денег.

Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X с грустной иронией констатировал:

"Продолжая в том же духе интенсивную работу над планом работ, к выборам план обязательно будет полностью отточен и в нем больше никаких работ не будет, потому что чего теперь - времени и так нет, наследство тяжелое, чего вы от нас вообще хотите?"

На это ряд комментаторов заметили, что если правительству Кулбергса за четыре месяца работы удастся реализовать зоия бы 3-5 важных вещей, то это уже будет больше, чем сделало правительство Силини за 2,5 года работы.