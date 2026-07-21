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После изменений плана работ... работ не будет вообще! 0 63

Политика
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс

Премьер Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Политолог и публицист с иронией прокомментировал решение значительно урезать план действий правительства.

Как уже сообщалось, правительство решило из 215 пунктов своего плана работ оставить только 150 - на остальное просто нет денег.

Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X с грустной иронией констатировал:

"Продолжая в том же духе интенсивную работу над планом работ, к выборам план обязательно будет полностью отточен и в нем больше никаких работ не будет, потому что чего теперь - времени и так нет, наследство тяжелое, чего вы от нас вообще хотите?"

На это ряд комментаторов заметили, что если правительству Кулбергса за четыре месяца работы удастся реализовать зоия бы 3-5 важных вещей, то это уже будет больше, чем сделало правительство Силини за 2,5 года работы.

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#выборы #финансы #критика #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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