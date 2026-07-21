Знаменитая венгерская шахматистка Юдит Полгар заявила, что не готова "принять историческую ответственность и объединить расколотую нацию". Премьер Мадьяр ответил, что уважает ее отказ занять должность президента.

Самая успешная шахматистка мира, венгерский гроссмейстер Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра занять должность президента страны. Вечером в понедельник, 20 июля, она выступила с заявлением, в котором объяснила свой отказ тем, что не чувствует себя готовой "принять историческую ответственность и объединить расколотую нацию". Одновременно она поблагодарила Мадьяра за оказанную ей честь.

Кандидатура 49-летней "королевы шахмат" на пост главы венгерского государства, являющийся представительской должностью, обсуждалась с 19 июля. О готовности поддержать ее объявили 16 венгерских ученых, деятелей искусства и спортсменов, которые назвали Юдит Полгар "стратегическим мыслителем с большим чувством ответственности".

Мадьяр в своюочередь заявил, что с уважением относится к решению Полгар. Кто станет новым кандидатом на пост президента Венгрии, пока неясно.

Отставка Тамаша Шуйока с поста президента Венгрии

Прежний президент Венгрии Тамаш Шуйок, которого считают соратником бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, 18 июля подписал принятую парламентом по инициативе правящей партии "Тиса"поправку к Конституции, согласно которой он был вынужден покинуть пост главы государства.

Юдит Полгар - единственная женщина, которой удалось войти в первую десятку мирового рейтинга сильнейших мастеров шахмат. За свою профессиональную карьеру, которую она завершила в 2014 году, ей удалось обыграть в том числе Гарри Каспарова, являвшегося на тот момент (в сентябре 2002 года) чемпионом мира по классическим шахматам, пишет "Немецкая волна".