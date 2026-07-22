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airBaltic необходимо привлечь инвестора, чтобы не просить каждый год налогоплательщиков - Кулбергс 3 130

Политика
Дата публикации: 22.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рижский аэропорт
ФОТО: LETA

Латвийской авиакомпании "airBaltic" необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс.

Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии и "airBaltic" нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Кулбергс выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег, происходит "инъекция", и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли "airBaltic" продолжать работу с упорядоченными финансами или нет.

По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно.

Как сообщалось, "airBaltic" уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. При этом убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10% акций, предприятию финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, а 0,01% - другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

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#финансы #Латвия #пассажиры #airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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