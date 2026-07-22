Правительство намерено выполнить обещание о повышении оплаты труда педагогов, однако для этого уже этой осенью придется найти дополнительные 57 млн евро. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, сделать это будет непросто из-за более слабых, чем ожидалось, экономических показателей.

Об этом глава правительства заявил в среду в эфире программы «Утренняя панорама».

По словам Кулбергса, обязательство выделить средства на повышение зарплат педагогов досталось нынешнему правительству от предыдущего кабинета министров. Одновременно экономика развивается медленнее прогнозов — отставание составляет около 0,4%, что уже отражается на доходах государственного бюджета.

«Нужно искать не только средства на уже предусмотренные в бюджете потребности, но и найти деньги на этот приятный подарочек», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что при принятии решений о новых расходах политики должны одновременно объяснять, из каких источников они будут финансироваться.

«Деньги не печатаются на принтере», — отметил Кулбергс.

По словам главы правительства, дополнительные средства можно получить не только за счет перераспределения расходов, но и благодаря росту государственных доходов. Он напомнил, что уже в следующем году могут стать доступны новые программы привлечения финансирования, однако для этого потребуются соответствующие политические решения.

Если такие решения приняты не будут, средства на выполнение обещаний педагогам придется искать путем сокращения расходов по другим направлениям государственного бюджета.

Как следует из проекта плана действий правительства, именно Министерство образования и науки является лидером по числу инициатив, реализация которых зависит от поиска дополнительного финансирования.

Ранее Кулбергс сообщил, что первоначальный вариант плана работы правительства включал 215 мероприятий, однако после пересмотра их количество сократили до 150. Еще 35 инициатив оставили в документе с условием, что ответственные министерства смогут самостоятельно найти источники финансирования.

Из этих мероприятий девять относятся к сфере ответственности Министерства образования и науки. Среди них — дальнейшее внедрение новой модели финансирования школ, сохранение государственного софинансирования школьных обедов для учащихся пятых классов, а также продолжение графика повышения заработной платы педагогов.