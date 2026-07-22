Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Деньги не печатаются на принтере»: правительство ищет 57 млн евро на зарплаты учителей 0 144

Политика
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Skolotāji

Правительство намерено выполнить обещание о повышении оплаты труда педагогов, однако для этого уже этой осенью придется найти дополнительные 57 млн евро. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, сделать это будет непросто из-за более слабых, чем ожидалось, экономических показателей.

Об этом глава правительства заявил в среду в эфире программы «Утренняя панорама».

По словам Кулбергса, обязательство выделить средства на повышение зарплат педагогов досталось нынешнему правительству от предыдущего кабинета министров. Одновременно экономика развивается медленнее прогнозов — отставание составляет около 0,4%, что уже отражается на доходах государственного бюджета.

«Нужно искать не только средства на уже предусмотренные в бюджете потребности, но и найти деньги на этот приятный подарочек», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что при принятии решений о новых расходах политики должны одновременно объяснять, из каких источников они будут финансироваться.

«Деньги не печатаются на принтере», — отметил Кулбергс.

По словам главы правительства, дополнительные средства можно получить не только за счет перераспределения расходов, но и благодаря росту государственных доходов. Он напомнил, что уже в следующем году могут стать доступны новые программы привлечения финансирования, однако для этого потребуются соответствующие политические решения.

Если такие решения приняты не будут, средства на выполнение обещаний педагогам придется искать путем сокращения расходов по другим направлениям государственного бюджета.

Как следует из проекта плана действий правительства, именно Министерство образования и науки является лидером по числу инициатив, реализация которых зависит от поиска дополнительного финансирования.

Ранее Кулбергс сообщил, что первоначальный вариант плана работы правительства включал 215 мероприятий, однако после пересмотра их количество сократили до 150. Еще 35 инициатив оставили в документе с условием, что ответственные министерства смогут самостоятельно найти источники финансирования.

Из этих мероприятий девять относятся к сфере ответственности Министерства образования и науки. Среди них — дальнейшее внедрение новой модели финансирования школ, сохранение государственного софинансирования школьных обедов для учащихся пятых классов, а также продолжение графика повышения заработной платы педагогов.

×
Читайте нас также:
#образование #финансы #зарплаты #бюджет #реформы #учителя #финансирование #правительство #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Юдит Полгар
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс
Изображение к статье: деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эстонская полиция
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и пошлины на лекарства
В мире
Изображение к статье: На всех вокзалах Германии запретят пить алкоголь
В мире
1
Изображение к статье: Морган Роджерс
Спорт
Изображение к статье: Как приготовить вкусные голубцы: секреты аппетитной и сочной начинки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эстонская полиция
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и пошлины на лекарства
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео